Čeprav se bližamo koncu septembra, je vreme še vedno poletno. Tako po temperaturah kot tudi številu sončnih ur september bolj kot na jesen spominja na avgust oziroma celo julij. Čez dan je vsaj za tri ali štiri stopinje pretoplo in letošnji prvi jesenski mesec bo tako med najtoplejšimi v zgodovini meritev. Do kdaj pa bo še vztrajalo poletno vreme? Po napovedih vidnejše ohladitve še ni na vidiku. In tudi po dolgoročnih napovedih naj bi bila oktober in november prav tako nadpovprečno topla.