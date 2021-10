Kakšna opravičila imajo poslanci za svoj izostanek na izredni seji DZ?

V torek je bila na izredni seji državnega zbora prisotna le slaba četrtina poslancev. Ob 22. uri le 22. In ker so bili trikrat zapored nesklepčni, jim zdaj grozi, da bodo ostali brez dnevnic. Aleksander Pozvek se je odpravil v hram demokracije in preverjal, kakšna opravičila imajo za svoj izostanek. Vsi po vrsti pa so mu pripovedovali, da so seje državnega zbora predolge.