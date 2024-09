Kakšna pooblastila bodo imeli vpoklicani pomožni policisti?

Na eni strani spremenjena varnostna situacija, predvsem v jugovzhodni Sloveniji zaradi romske problematike, na drugi strani velika kadrovska podhranjenost mož v modrem. To sta glavna razloga, zakaj je vlada na predlog notranjega ministra Boštjana Poklukarja in generalnega direktorja Policije Senada Jušića odločila, da do konca letošnjega leta vpokliče pomožne policiste.

Poklukar je dejal, da v sistemu slovenske Policije prihaja do upokojevanj ter da tudio na ta način nadomeščajo policiste na terenu. Lani je Policijo po njihovih podatkih zapustilo 576 policistov, največ - 310 - jih je odšlo v pokoj, 138 pa jih je dalo odpoved. Letos je številka odhodov do sredine avgusta že 264; znova je največ upokojitev, potem pa prav tako sledijo tisti, ki so dali odpoved.

"Večjih dogodkov je precej, športnih prireditev, bliža pa se tudi december, ko bodo imela številna mesta praznovanja in božične sejme," je poudaril Poklukar.