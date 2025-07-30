Kakšna so pravila na plažah?

Vse več je pravil, ki jih uvajajo turistična mesta, s katerimi uravnavajo vedenje turistov po svojih načelih. Več mest v Franciji, Španiji in Italiji je uvedlo denarne kazni za turiste, ki so po njihovem neprimerno oblečeni, recimo v kopalkah izven plaže. Kakšna so pravila na naših in tujih plažah? Nam lahko prepovedo postaviti lastni ležalnik in položiti brisačo kamor želimo?