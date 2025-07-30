Svetli način
Slovenija

Kakšna so pravila na plažah?

Ljubljana, 30. 07. 2025 18.48 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Barbara Bašić
Vse več je pravil, ki jih uvajajo turistična mesta, s katerimi uravnavajo vedenje turistov po svojih načelih. Več mest v Franciji, Španiji in Italiji je uvedlo denarne kazni za turiste, ki so po njihovem neprimerno oblečeni, recimo v kopalkah izven plaže. Kakšna so pravila na naših in tujih plažah? Nam lahko prepovedo postaviti lastni ležalnik in položiti brisačo kamor želimo?

plaže pravila
Ramzess
31. 07. 2025 15.40
V kopalkah izven plaže, predvidevam da so izjemne okoliščine izvzete. Bazeni izven plaže tudi.
zdravkob
31. 07. 2025 14.40
+1
A lgbt pride je pa dovoljen. Sicer se strinjam s tem, čisto prav je da ljudje ne hodijo okoli napol goli.
brezveze13
31. 07. 2025 10.09
+0
danes se vse plača, sem pa že raje doma , lahko hodim po bajti okoli bajte poljubno , nag ali oblečen počnem kar me je volja jem kuham kadar mi odgovarja ne pa da plačam zato da mi bo nekdo sugestiral kako se naj vedem na koncu mi še pa nabije kazen zato ker so če itak za vse prenapihnjene cene. Se bodo pač te turistične agencije in in njih ponudniki morali navaditi da je potrebno delati skozi vse leto ne samo dva meseca v sezoni da preživiš leto
Rock8
31. 07. 2025 08.32
+1
Minili so žal časi bivše juge,takrat takih problemov ni bilo...
