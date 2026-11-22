Po javnomnenjski raziskavi Inštituta Mediana za POP TV je vlada Janeza Janše ta mesec izgubila nekaj podpornikov, a manj je tudi nasprotnikov. Ministrsko ekipo podpira dobrih 39 odstotkov vprašanih, nasprotuje ji 47 odstotkov. Za 1,2 odstotni točki se je povečal delež neopredeljenih.

Stranka SDS pa se je na prvem mestu okrepila - če bi bile volitve danes, bi jo izbralo dobrih 23 odstotkov vprašanih. Gibanje Svoboda Roberta Goloba bi volilo 20,6 odstotkov vprašanih, kar je tudi več kot prejšnji mesec, še večji skok pa je zabeležila Levica, ki je pridobila dve odstotni točki in se povzpela na tretje mesto. Kampanja Luke Mesca za župana Ljubljane ji očitno koristi. Socialni demokrati so padli na četrto mesto s podobno podporo kot prejšnji mesec, 8,4 odstotke, Novo Slovenijo bi volilo 7,6 odstotkov vprašanih, kar je nekoliko manj kot prejšnji mesec, podpora je padla tudi Demokratom Anžeta Logarja, ki ima tri in pol odstotka.

Najhujši udarec pa je doživela Resnica. Poleg dveh poslancev in veliko mest v občinskih svetih ji je močno padla tudi javnomnenjska podpora, na dva odstotka, tako da jo je prehitela SNS Zmaga Jelinčiča. Ostale stranke so skupaj zbrale slabih pet odstotkov.

Delež neopredeljenih se je zmanjšal. 12 in pol odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali, slabih pet odstotkov ne bi izbralo nobene, ostali niso želeli odgovoriti.