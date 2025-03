Kakšna usoda čaka Bellevue?

Nekdaj ponos Ljubljane, danes zgolj še razpadajoča stavba, ki sameva na pobočju Šišenskega hriba – takšna je realnost znamenitega hotela Bellevue, ki je bil leta 2007 razglašen za spomenik lokalnega pomena. Od denacionalizacije naprej so si lastniki propadlega hotela zgolj podajali ključe, dokler ga ni pred osmimi leti odkupil poslovnež Izet Rastoder in obljubil velikopotezne načrte prenove. In čeprav so v podjetju gradbeno dovoljenje pridobili že pred petimi leti, se obnovitvena dela do danes še niso začela. Kje se je zapletlo?