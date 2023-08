Kakšna usoda čaka prebivalce ljubljanskih Sneberij?

Ljubljanski župan Zoran Janković je prebivalcem uničenih Sneberij predstavil občinski načrt obnove. Vpoklical je devet gradbincev, s katerimi sodeluje občina, ki bodo po enotni ceni - 20 tisoč evrov na hišo - obnavljali zidove, tla in inštalacije. Del sanacijskih stroškov bo pokrila Zveza prijateljev mladine, in sicer glede na osebne prejemke lastnikov. Ti se bodo prenove lahko lotili tudi sami in bodo še vedno upravičeni do delnega povračila stroškov. Janković, ki je napovedal, da je pripravljen začasno zaustaviti kakšno občinsko gradbišče, je namignil, da bi bilo dobro, če bi to storila tudi vlada.

Župan Ljubljane Zoran Janković je s svojo delegacijo prišel v Sneberje in lastnikom poplavljenih hiš predstavil skupni načrt obnove. Pripravil ga je skupaj z devetimi izvajalci, ki za občino gradijo šole in vrtce. Vsako gospodinjstvo bo dobilo pomoč v višini 20 tisočakov na gospodinjstvo. "Dogovor je tak, da lahko oni izberejo enega od devetih izvajalcev," je pojasnil župan. A dobrodošlo bo tudi, če si občasni najdejo svojega izvajalca. Vsak od 'občinskih' izvajalcev bo namreč delal na največ osmih enotah. V ceno 20 tisočakov je vključena gradnja zidov, sanacija tal in inštalacije. Če bodo želeli, bo lastnikom pri izbiri pomagal nadzornik, stroške zanj bo prevzela občina. Delati bodo začeli predvidoma 15. septembra, del stroškov bo pokrila Zveza prijateljev mladine. Kot je povedala Anita Ogulin, bo organizacija sofinancirala od 50 do 75 odstotkov zneska. "Odvisno od tega, koliko je prihodek na družino posamičnega objekta." Jankovič ob tem dodaja, da lahko prebivalci dela opravijo tudi sami, a da "morajo imeti za material, ki ga kupijo, račun na svoje ime in ga potem predložijo, da ga nadzornik potrdi." Stanovalci so s ponujenimi rešitvami zadovoljni, obenem pa izpostavljajo, da bodo kljub temu zagotovo nastali še dodatni stroški - predvsem ob nakupu opreme. Stanovalka Sneberskega nabrežja Nadja Jurca izpostavi, da se je sicer znesek obnove s ponujeno pomočjo močno znižal. Izvajalci in sredstva pa niso namenjeni samo za montažne hiše, temveč tudi za ostale, ki jim je voda uničila stanovanja. Veliko razdejanje je sicer povzročila tudi drugod. Lastniku kmetije Gašpeju Dovču je uničila veliko kmetijske mehanizacije, strojev, materiala in rezervnih delov za traktorje."Sem tudi umetnik, veliko slik je šlo v nič, pa tudi instrumenti," je dodal. Ivan Taks je ostal brez avtomobila. A prioriteta občine so zaenkrat stanovanja. Janković se je z gradbinci dogovoril, da bodo na delo poslali toliko ljudi, da bodo stanovanja končana do konca oktobra. Ob tem župan še zatrjuje, da bo delovanje Roga malce ustavil. "Čisto vseeno, za en teden ali pa 14 dni." Podobno je predlagal tudi predsedniku vlade.