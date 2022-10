Kakšna zima nas čaka v času energetske krize?

To bo sicer že tretja zaporedna zima, ki bo pod vplivom La Niñe, zato bi lahko letošnja zimska sezona spominjala na minule zime. Na zadnje so meteorologi zabeležili tri zaporedne La Niñe med leti 1998 in 2001.

Na celotni vremenski vzorec bo to zimo močno vplivala La Niña. Gre za oceanski in atmosferski pojav, pri katerem se na območju v vzhodnem ekvatorialnem Tihem oceanu širijo neobičajno nizke temperature oceana. To nato običajno povzroči tudi pojav atlantskega ciklona, ki lahko vpliva na vreme po svetu – še posebej na zimske temperature in padavine. La Niña bo po napovedih vrhunec dosegla novembra, a njeni vplivi naj bi se poznali skozi vso zimo.

Napoved za Evropo, ki jo je pred dnevi pripravil AccuWeather, kaže, da bi lahko bilo na južni strani Alp več padavin od povprečja. "Kar pomeni vsaj v višjih legah več snega kot običajno. Po njihovi napovedi bomo na meji med toplim in hladnim zrakom. Če bo meja malo južneje od nas, to lahko pomeni tudi veliko snega po nižinah, če bo severno od nas, pa bo po nižinah v glavnem deževalo," je ocenil Satler. Spomnil je, da so bile zadnje zime v Sloveniji precej skromne s snegom. "Nazadnje je bilo veliko snega po nižinah večjega dela Slovenije februarja 2018," je dodal.

Po napovedih večjih meteoroloških centrov, ki so del službe C3S, bo zima v Evropi mila. "Tam je vsa Evropa pretopla, Slovenija med 0,5 stopinje Celzija in 1,0 stopinje Celzija. Večji del Evrope je tudi presuh," je njihovo napoved povzel naš hišni prognostik Aleš Satler .

Kot rečeno, pa so meteorologi družbe AccuWeather pogostejše in obilnejše padavine in nevihte za to zimo napovedali za južno Evropo: od Portugalske, Španije, južne Francije, Italije do Balkana. To pa pomeni tudi večjo verjetnost za snežne padavine na južnem delu Alp.

Tudi modeli Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) kažejo, da bo zahodni del stare celine imel povprečne temperature za ta letni čas, nekoliko višje temperature od dolgoletnega povprečja pa napovedujejo za dele osrednje in severovzhodne Evrope. Prav tako bo po njihovih izračunih Evropa imela večinoma povprečne padavine, nekoliko bolj suho zimo napovedujejo na severovzhodu, medtem ko naj bi največ padavin v zimskem času padlo v Sredozemlju.

A meteorologi opozarjajo, da moramo biti do teh prvih dolgoročnejših napovedi dokaj zadržani. Prav tako je treba razumeti, da so vse te napovedi povprečna slika treh meteoroloških zimskih mesecev (december, januar, februar) in da nakazujejo le splošne prevladujoče vremenske vzorce. Tudi, če so modeli izjemno zanesljivi, pa to ne pomeni, da bodo takšne vremenske razmere trajale vsa tri meseca in povsod.