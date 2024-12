Kakšne bi bile obdavčitve nepremičnin in za koliko bi se povišala neto plača?

Ministrstvo za finance, ki je včeraj predstavilo izhodišča za davek na premoženje, za zdaj govori zgolj o možnih ukrepih, nič še ni dorečeno. Dohodke bi razbremenili s posebno olajšavo, podobno tisti, ki jo zdaj koristijo zaposleni do dopolnjenega 29. leta starosti. To olajšavo bi razširili na vse, kar pomeni, da bi se davčna osnova znižala za 2000 evrov letno. Tisti, ki letno zaslužijo do dobrih 13.400 evrov, denimo ne bi plačali dohodnine. Izračun ministrstva kaže, da bi tisti, ki prejemajo minimalno plačo letno dobili 320 evrov več, zaposleni s povprečno plačo pa za okoli 520 evrov več.

Ministrstvo govori še o treh ukrepih. Med drugim bi prilagodili dohodninske razrede in stopnje za razbremenitev srednjega in višjega razreda. Kako, ni jasno. Tistim, ki so zdaj uvrščeni v najvišji dohodninski razred bi stopnjo dohodnine znižali iz 50 odstotkov na 43. Uvedli bi lahko še dodaten davčni razred z nižjo davčno stopnjo.

In še konkreten primer obdavčitve za stanovanje v Mariboru. Denimo, da ima lastnik dve nepremičnini, biva v hiši, ob tem pa ima v Mariboru še stanovanje, veliko dobrih 60 kvadratnih metrov, vredno slabih 140.000 evrov. Za to stanovanje bi letno moral plačati dobrih 2000 evrov davka. Če bi to stanovanje oddajal za 800 evrov na mesec, bi se plačilu davka izognil. Če bi imel namesto v Mariboru ob hiši v lasti še v stanovanje na Ptuju, bi za slabih 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki je tam vredno slabih 110.000 evrov, letno moral plačati dobrih 1500 evrov davka. Če bi ga oddajal za 600 evrov na mesec, bi se prav tako plačilu davka izognil. Če bi imel stanovanje v Celju, bi moral za dobrih 50 kvadratnih metrov plačati dobrih 1700 evrov davka, oziroma nič, če bi stanovanje oddajal za 600 evrov mesečno.