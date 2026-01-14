Naslovnica
Slovenija

Kakšne bi morale biti politične posledice ugotovitev KPK?

Ljubljana, 14. 01. 2026 23.07 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER K.H.
ead140e036_63525192

Bi moral premier Golob držati besedo in odstopiti, ker je KPK ugotovila, da je kršil integriteto? Bosta koalicijski partnerici z Golobom kljub temu do konca sodelovali v vladi? Če premier ne odstopi, kaj to pomeni za politične standarde v Sloveniji? Svoja stališča o tem so soočili predstavniki največjih parlamentarnih strank.

  Iz 24UR ZVEČER: Soočenje mnenj o političnih posledicah ugotovitev KPK
    25:09
    Iz 24UR ZVEČER: Soočenje mnenj o političnih posledicah ugotovitev KPK
  Iz 24UR ZVEČER: Kakšne so bile politične posledice ugotovitev KPK pred 13 leti?
    02:49
    Iz 24UR ZVEČER: Kakšne so bile politične posledice ugotovitev KPK pred 13 leti?

Po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da sta SMS-sporočili predsednika vlade Roberta Goloba, ki jih je namenil nekdanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar, kršenje integritete, se je odprlo vprašanje, ali bi moral odstopiti. To je namreč pred začetkom mandata obljubil, če bo kdaj KPK pri njemu odkrila kršitev integritete. Z izjavo, da ne bo odstopil in da je takrat integriteto razumel drugače, je Golob sprožil burne reakcije in povzročil pomemben premislek o standardih politične odgovornosti in integritete, o čemer je tekla tudi burna razprava v oddaji 24UR ZVEČER.

V studiu so o tem, kakšne bi morale biti politične posledice ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), razpravljali Urška Klakočar Zupančič (Gibanje Svoboda), Luka Goršek (SD), Alan Medveš (Levica), Aleš Hojs (SDS) in Vida Čadonič Špelič (NSi). 

Čadonič Špeličeva je izpostavila, da je Golob pred desetletjem pravilno razumel integriteto, ko je menil, da je treba žrtvovati "kraljico" v primeru Zorana Jankovića. Danes pa, kot pravi, predsednik vlade zakon razume "po svoje", kar da povzroča "kaos v državi", saj institucije ne delujejo. Meni, da si je Golob "sam postavil standard" in da sedaj "dejansko kaže, da ni takrat mislil resno oziroma da ni mož beseda"

Klakočar Zupančičeva je poudarila, da ima vsak državi, pa naj gre za političnega funkcionarja ali ne, pravico do sodnega varstva. Opozorila je, da odločitev KPK ni pravnomočna in da je "popolnoma neodgovorno predvsem od politikov, da se izrekajo o tem primeru in da vsebinsko opredeljujejo in razlagajo ta primer". Po njenih besedah, bodo šele "po pravnomočnosti nastopile posledice".

Preberi še Svoboda v bran Golobu, Janša: Sodba bo padla, ker je KPK izločila bistvo

Poslanec SDS Aleš Hojs je Goloba označil za "lažnivca" in ocenil, da je odločba KPK "butalska sodba". Spomnil je na to, da je Golob javno izjavljal, da je treba policijo "očistit drugače mislečih". "On že po tistih svojih izjavah ne bi smel več biti predsednik vlade," je prepričan. "Takrat se je samoovadil," pa je dodala Čadonič Špeličeva.

Goršek je poudaril, da stranka SD spoštuje odločitve neodvisnih institucij in da so "vedno prevzeli odgovornost". "Če bi se to zgodilo meni, bi se držal tega, kar sem rekel. Obžalujem pa, da starejši kolegi, pa ne samo v tem primeru in ne samo Robert Golob, že desetletja nekako obljubljajo stvari, ki jih potem nekako ne realizirajo. To ni unikum v slovenski politiki, na žalost," je zatrdil poslanec SD. Prepričan je, da je treba "ustaviti konje" in stopiti korak nazaj. "Ta politični stampedo, ki se zdaj dogaja na KPK, in to se je že dogajalo v prejšnji vladi, to se mora zaključiti," je poudaril. 

Medveš je poudaril zavezanost Levice "visokim standardom integritete". Izpostavil je prepričanje, da je Levica "edina stranka v političnem prostoru, ki nima afer". "Njeni predstavniki nikoli niso bili pred institucijami niti preiskovani," je dejal in dodal, da mora vsak nositi odgovornost za svoje obljube. 

Celotni razpravi lahko prisluhnete v zgoraj priloženem videu. 

politika soočenje kpk kršenje integritete golob

