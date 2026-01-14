Kakšne bi morale biti politične posledice ugotovitev KPK?

Po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da sta SMS-sporočili predsednika vlade Roberta Goloba, ki jih je namenil nekdanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar, kršenje integritete, se je odprlo vprašanje, ali bi moral odstopiti. To je namreč pred začetkom mandata obljubil, če bo kdaj KPK pri njemu odkrila kršitev integritete. Z izjavo, da ne bo odstopil in da je takrat integriteto razumel drugače, je Golob sprožil burne reakcije in povzročil pomemben premislek o standardih politične odgovornosti in integritete, o čemer je tekla tudi burna razprava v oddaji 24UR ZVEČER.

V studiu so o tem, kakšne bi morale biti politične posledice ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), razpravljali Urška Klakočar Zupančič (Gibanje Svoboda), Luka Goršek (SD), Alan Medveš (Levica), Aleš Hojs (SDS) in Vida Čadonič Špelič (NSi).

Čadonič Špeličeva je izpostavila, da je Golob pred desetletjem pravilno razumel integriteto, ko je menil, da je treba žrtvovati "kraljico" v primeru Zorana Jankovića. Danes pa, kot pravi, predsednik vlade zakon razume "po svoje", kar da povzroča "kaos v državi", saj institucije ne delujejo. Meni, da si je Golob "sam postavil standard" in da sedaj "dejansko kaže, da ni takrat mislil resno oziroma da ni mož beseda".

Klakočar Zupančičeva je poudarila, da ima vsak državi, pa naj gre za političnega funkcionarja ali ne, pravico do sodnega varstva. Opozorila je, da odločitev KPK ni pravnomočna in da je "popolnoma neodgovorno predvsem od politikov, da se izrekajo o tem primeru in da vsebinsko opredeljujejo in razlagajo ta primer". Po njenih besedah, bodo šele "po pravnomočnosti nastopile posledice".