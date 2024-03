Kakšne bodo 'kazni' za poslance SDS, ki so Janši odrekli podpise zvestobe?

Trije poslanci, ki so Janezu Janši odrekli podpise zvestobe – Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh – naj bi se v kratkem soočili s posledicami svojih dejanj. Neuradno bodo po novem vsi trije sedeli v zadnji klopi državnega zbora, ne bodo več prejemali vabil na seje poslanske skupine SDS, njihovih imen pa ne bo več na seznamu razpravljavcev. Ostali naj bi tudi brez članstva v delovnih telesih državnega zbora in mednarodnih delegacijah.

Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v državnem zboru kot zunaj njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, je februarja podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Janezu Janši so podpise zvestobe odrekli Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, a so pa ostali v poslanski skupini, iz katere jih ni mogoče izključiti.

Tako Logar kot Irglova sta med soustanovitelji društva Platforma sodelovanja. Logar je poudaril, da potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav. Kaloh je pojasnil, da izjava ni v duhu 82. člena ustave, meni pa tudi, da dodatno dokazovanje delovanja v dobrobit državljank in državljanov ni potrebno, ker je "širokega duha in razmišlja s svojo glavo".

Janša je tedaj v odzivu ocenil, da, kot kaže, nastaja samostojna poslanska skupina, ki jo tvorijo poslanci, "ki ne sledijo več volji volivcev".

Janša ni dobil vseh podpisov zvestobe: odrekli so mu jih Logar, Kaloh in Irglova. FOTO: Bobo icon-expand

Kazni za nezveste poslance Zdaj bodo poslance, kot kaže, doletele posledice njihovih odločitev. Po poročanju N1 je Jelka Godec na sinočnji seji izvršilnega odbora SDS zbranim povedala, da se je z njimi pogovorila in da sledi naslednja poteza, ki izhaja tudi iz sklepa poslanske skupine. Godčeva naj bi tako v kratkem državnemu zboru sporočila nov sedežni red, po katerem se Logar in Irglova iz prve vrste selita v zadnjo, kjer Kaloh sedi že zdaj. Prav tako trojica ne bo več prejemala vabil na redne tedenske seje poslanske skupine. Na plenarnih sejah državnega zbora bodo lahko razpravljali samo še v primeru delitve preostalega časa, na seznam razpravljavcev jih SDS ne bo več uvrščala. Lahko pa bodo spregovorili ob glasovanjih – pri obrazložitvah glasu v lastnem imenu.

O tem, kaj se bo zgodilo z Anžetom Logarjem, Evo Irgl in Dejanom Kalohom, je na sinočnji seji izvršilnega odbora SDS prisotne obvestila vodja poslancev Jelka Godec. FOTO: Bobo icon-expand