Slovenija

Kakšne bodo posledice dražjih derivatov na cene ostalih stvari?

Ljubljana, 19. 03. 2026 20.06 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Marko Gregorc
Zelenjava

Kakšne bodo posledice dražjih derivatov na cene ostalih stvari? Hrane, oblačil in drugih izdelkov, ki jih ljudje potrebujemo v vsakdanjem življenju. Smo na začetku nove spirale draginje, kakršni smo bili priča pred štirimi leti, ko je mesečna inflacija znašala tudi več kot 10 odstotkov? Kaj pa trgovci? Že čutijo pritiske s strani dobaviteljev?

Visoke podražitve derivatov se ne bodo še takoj prelile v cene preostalih dobrin, ocenjuje glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Kar pa še ne pomeni, da učinka na cene ne bo.

"Ampak ne bo tako dramatičen, kot bi si morda predstavljali. Sploh pri predelani hrani so običajno ti učinki, zamiki med cenami nekoliko daljši, kajti odvisni so tudi od cenovnih dogovorov med proizvajalci in trgovci."

In trgovci, kot pojasnjuje prva dama njihove zbornice Mariča Lah, zaenkrat z zahtevami za višje dobavne cene zaradi energetske draginje še niso bili soočeni. "Res pa je, da se v tem trenutku ukvarjamo z zahtevki za povečanje cen, ki so posledica povečanja minimalne plače in zimskega regresa," pojasnjuje.

In čeprav nafta na borzah že dosega rekordne vrednosti iz časa ukrajinske vojne pred štirimi leti, sogovornika tako podivjane inflacije, kot smo jo videli poleti 2022, ne pričakujeta.

"V tem trenutku še ne moremo govoriti o dramatični situaciji. Tudi osebno ne ravnam tako, da bi kopičil dobrine ali gorivo, kot vidite, se pri določenih potrošnikih žal to dogaja," pravi Ivanc.

Na gospodarski zbornici tudi po začetku iranskega konflikta računajo, da bo inflacija na letni ravni znašala največ 2,6 odstotka, še malce nižja naj bi bila v prihodnjem letu.

Ponovitve draginje izpred štirih let zaenkrat ne pričakujejo niti trgovci.

"Ker je Slovenija bistveno manj vezana na zalivske države, kot smo bili takrat vezani na Ukrajino in njihove surovine, da tako rečem," še pravi Lahova.

Drugačno je tudi izhodišče. Februarja 2022, ob začetku ukrajinske vojne, je inflacija na medletni ravni znašala 6,9 odstotka. Februarja letos precej manj – 2,9 odstotka.

posledice podražitve naftni derivati cene

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
19. 03. 2026 21.14
Tudi zaradi korupcije so višje cene, ne samo zaradi dražjih derivatov
Odgovori
0 0
PrijaznaOseba
19. 03. 2026 21.11
Čivkajte.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
19. 03. 2026 21.08
Lakota bo.
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
19. 03. 2026 21.10
Regrat jej.
Odgovori
0 0
Žmavc
19. 03. 2026 21.04
Golobizem ne bo poceni. Res ste naivni, če tako mislite. Računi že prihajajo.
Odgovori
+1
2 1
Malo_sutra
19. 03. 2026 20.50
Neke zadeve bojkotirat, enostavno metla ignor. kupujes neko osnovo klasiko.
Odgovori
+4
5 1
MasteRbee
19. 03. 2026 21.10
To je isto kot varčevanje z energijo, ki se zato draži, da izkupiček prodajalcev ostane isti. Kdo se smeji?
Odgovori
0 0
Mens sana
19. 03. 2026 20.42
.............teta Ursula pravi, da moramo vztrajati, četudi bomo lačni, goli in bosi, pomembno je, da smo zaprli pipe za ruski plin in nafto, da smo del koalicije voljnih, da neomajno podpiramo Zlodimirja in molimo, da oranžnega primata sreča pamet........................
Odgovori
+3
4 1
Minifa
19. 03. 2026 20.40
Nagnat tiste, ki so nas odcepili od poceni RUSKEGA plina, nafte in surovin )))) Izgleda, da vsi ki so bili na Nemški stran v drug svetovni vojni se NEMCI pulijo za njih SRAMOTA..ostali pa ničvredni, HLAPCI,samo številke tako kot mi ki so nam CUKER fabriko zaprli..za svoje nacije pa milijarde..
Odgovori
+7
7 0
daiči
19. 03. 2026 20.46
ktero cukr fabrko so zaprl pr ns
Odgovori
-1
0 1
Kaimlplut
19. 03. 2026 20.38
bomo pa konje kupli ....
Odgovori
+1
2 1
Ulice plešejo
19. 03. 2026 20.36
Nika pravi da bo potrebno začet kolesariti
Odgovori
+7
7 0
Oknaj 4
19. 03. 2026 20.35
Popravek inflacija se ni pričela pred štirimi leti ampak po tistem ko je ta vlada sedla v sedlo in začela z svojimi napačnimi odločitvami in požrešnostjo
Odgovori
+5
6 1
BMReloaded
19. 03. 2026 20.31
Nasa super razvita civilizacija temelji na nafti in denarju... Res smo civilizirani, ni kaj...pa to
Odgovori
+3
4 1
MasteRbee
19. 03. 2026 20.30
Ko gredo cene goriv gor se vse draži, ko te padajo se še vedno draži. Revščina med ljudmi je zato vedno večja, posvečeni pa so vedno bolj bogati.
Odgovori
+10
10 0
