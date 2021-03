Zdaj ne bodo nedotaknjena. Ko bo zaživel 37. člen sprejete novele, dodajajo v društvu vodarjev Slovenije. " S to novelo zakona se pravzaprav dopušča gradnjo na vseh nepozidanih brežinah. Do sedaj temu ni bilo tako, gradilo se je lahko samo na stavbnih zemljiščih znotraj naselji," pojasnjuje Lidija Globevnik.

Mladi iz organizacije za podnebno pravičnost, ki so pred DZ prinesli vodo z Anhovega, da bi politikom pokazali, kako potrebna našega varovanja je pitna voda, pa so že napovedali, da ne bodo odnehali, čeprav je novela potrjena.

Ko slišim ministra govoriti o debirokratizaciji, vem, da je nevarno, pa pravi profesor Mihael Toman . "To so območja, ki so pomembna tudi z vidika biodiverzitete, pa tega sploh ne omenjajo. In pritiski na vodna okolja so že danes zelo veliki. Jasno, skrbi nas seveda, da se bo stanje slabšalo." Dejstvo je, da so stroko izključili, dodaja.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak očitke okoljevarstvenikov v celoti zavrača in pravi, da novele ne razumejo.

Macerl: Nevladniki smo velik trn v peti politike, ki dela za umazan kapital

"To, kar imamo v Sloveniji, je unikat, nacionalni ponos in veliko nacionalno bogastvo – da odpreš pipo in iz nje priteče zdrava pitna voda. V državah, kjer nimajo takšne zakonodaje, kot smo jo imeli do sedaj in ki tako varuje pitno vodo, kot je naša, imajo hude probleme z zagotavljanjem zdrave, čiste pitne vode, in je treba ogromno kemijskih stvari početi, da sploh dobijo vodo. Pijejo večinoma vodo iz plastenk. S tem, kar so poslanci zdaj naredili, smo šli tudi mi v to smer. In ko greš v to smer, je rešitev zelo zelo težka," je v oddaji 24UR ZVEČERopozorilUroš Macerl iz Eko kroga.

Na Vizjakove besede, da bo zdaj manj in ne več projektov, ki jih bo mogoče postaviti na priobalnih zemljiščih, Macerl odgovarja, da je to popolno sprenevedanje. "Malo se heca. Vse njegove izjave do danes so neresne, tako, kot je neresen cel postopek tega zakona. Pravilna beseda je pravzaprav nezakonit, nedemokratičen. Po skrajšanih postopkih sprejemati takšne zakone, ob nasprotovanju stroke, varuha človekovih pravic, komunal, ki upravljajo z vodo, zbranih približno 30.000 podpisih ljudi, pa vse to preslišati ... Ob tem, da je bila naša želja samo to, da gremo v konstruktiven dialog, peljemo zakon po pravilni demokratični poti in vključimo vse strokovnjake. Politiki niso strokovnjaki na tem področju in o tem ne smejo in ne morejo odločati, stroke pa očitno nočejo slišati."

In kako naprej? Zdaj se dogovarjamo o naslednjih korakih, pravi Macerl. "Vse pravne zadeve, ki jih bomo lahko izpeljali, jih bomo seveda poskušali izpeljati in se maksimalno potruditi, da jim ne uspe to, kar so izglasovali."

Nevladniki smo velik trn v peti politiki, ki dela za umazan kapital, še pravi, zato je tudi jasno, zakaj se v nove zakone piše člene, ki nevladnim društvom onemogočajo, da delujejo v javnem interesu in jih izločajo iz vseh možnih postopkov. "Tudi v primeru vode smo videli, da je zadevo spregledala tako stroka kot politika, česar sicer ne zamerimo, je bilo zelo zvito speljano. Tu se je pokazalo, da nevladna društva in ustanove moramo delati svoje delo in opozarjati na takšne nezakonitosti zato, da grejo po pravi poti."

Zakon o varovanju okolja 2 po njegovih besedah pripravlja še eno zvito stvar. "Mnenjedajalcem, za katere minister govori, da so varovalke, torej da bodo Zavod za ribištvo, Zavod za gozdove, Zavod za vode tisti, ki bodo dajali mnenje in skrbeli, da ne bo prihajalo do škodljivih zadev, ravno tem se v novem zakonu odvzema pravica dati negativno mnenje. Imeli bodo samo možnost dati pozitivno mnenje ali priporočila, kaj je še treba narediti, da se izda pozitivno mnenje. Kar pomeni, da karkoli se bosta kapital in politika dogovorila, bo sedaj možno speljati."