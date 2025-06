Kakšne bodo posledice Toninovega sestopa? Prvi odziv SDS: Vrhunsko!

Edini predsednik desne stranke, ki je izključil sodelovanje v morebitni četrti Janševi vladi, je na petkov svet NSi prišel z načrtom, da bo na jesenskem kongresu stranke šel po novo zaupnico. Toda v NSi-ju so se v predvolilnem letu odločili za premik: "Da gremo v vlado z vsakim, s katerim lahko uresničimo naš program. In seveda po tej razpravi vsak razumen, normalem politik mora narediti določene poteze in konsekvence. In če imaš občutek, da vsi vozijo v drugo smer, potem si najverjetneje ti tisti, ki voziš v napačno smer," pravi Matej Tonin.