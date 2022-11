Kakšne božičnice bodo letos izplačala slovenska podjetja?

Med podjetji, ki tradicionalno izplačujejo božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost, so farmacevtske družbe. Kot so pojasnili v novomeški Krki, sicer še niso določili njene višine, do izplačila pa bodo upravičeni vsi, ki so v družbi v rednem delovnem razmerju oz. so zaposleni preko zunanjih agencij. Spomnili so, da uspešnost glede na dosežke družbe izplačujejo dvakrat letno, izračunajo pa jo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja. Za obdobje januar-junij so jo tako izplačali v višini 83,8 odstotka posameznikove plače.

"Sicer pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je treba sodelavce za njihovo delo in dosežke nagraditi," so poudarili in dodali, da tovrstna izplačila razumejo "kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev".