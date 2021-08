Kakšne copatke izbrati za v vrtec?

Kar se tiče varnosti, je pomembno, da so otrokom copatki prav – to pomeni, da imajo med prsti na nogi in copatom spredaj kakšen centimeter prostora. Copatki naj se otroku ne sezuvajo, temveč stopalu popolnoma prilagajajo . Prav tako se mnogo nepotrebnih padcev zgodi, če podplat na copatih otroku drsi. Pomembno je preveriti, da je material podplata nedrseč in tako malčkom omogoča gotovo stopanje.

Nakup dobrih copat za v vrtec je vreden prispevek k zdravemu fizičnemu razvoju otrokovih stopal in je vsekakor priporočljiv za varno stopanje ter vsakodnevno udobje vašega malčka. Otroški copatki Minimellows so narejeni z mislijo na vse lastnosti dobre obutve in so idealni za v vrtec. So ročno narejeni v Sloveniji iz dojenčkom-varnega 100% certificiranega, rastlinsko barvanega EU usnja, brez kroma. Njihovo usnjeno blago je izredno mehko, všita mehka elastika pa preprečuje nehoteno sezuvanje in skupaj z nedrsečim podplatom podpira varno stopanje.