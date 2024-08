Razbremenitve visoko obdavčenega dela ne bo vsaj še dve leti

Kakšne davčne spremembe so na mizi, kako in kje jih bomo občutili državljani?

Razen nekaterih malenkosti večina državljanov teh sprememb v svojih denarnicah ne bo občutila. Naj bi pa temu prvemu paketu kmalu sledil še drugi. V luči privabljanja novih talentov v Slovenijo bo največja sprememba davčnega paketa razbremenitev plač visoko kvalificiranih kadrov iz tujine. Predlog predvideva, da bi mlajši od 40 let, ki vsaj dve leti niso bili rezidenti Slovenije in bi tu prejemali najmanj dvakratnik povprečne plače, plačevali sedem odstotkov nižjo dohodnino. Znižana stopnja bi veljala za obdobje petih let. Po izračunih finančnega ministrstva bi pri zaposlenem z dvokratnikom povprečne plače, ta je danes dobrih 4.700 evrov bruto, na leto prejel približno 3.500 evrov neto višje prihodke.

Spremembe se obetajo tudi normirancem. Ti bodo lahko 80 odstotkov normiranih stroškov ali po domače povedano štiri odstotke davka plačevali le za prihodke do 60 tisoč evrov letno. Trenutno velja, da normiranci do 50 tisoč evrov prihodkov plačujejo štiri, do 100 tisoč pa 12 odstotkov davka. Če bodo v dveh zaporednih letih presegli mejo 120 tisoč evrov prihodkov, bodo prisiljeni v drugačno obliko poslovanja. Paket predvideva še številne druge spremembe. Med drugimi se z 9,5 na 22 odstotkov se viša obdavčitev pijač z dodanim sladkorjem oziroma dodanimi sladili, dražja pa bosta tudi pivo in žgane pijače. Trošarine za alkoholne pijače, z izjemo vina, se bodo zvišale za sedem odstotkov, kar bi se lahko pri litru piva poznalo za tri cente, pri žganih pijačah pa približno 40 centov na liter so izračunali na finančnem ministrstvu.

Kdaj se obeta razbremenitev visoko obdavčenega dela, ki jo je obljubljal Golob?

Vsaj še dve leti ne. Naj bi pa vlada jeseni začela resne debate tudi na to temo. Do konca leta naj bi na finančnem ministrstvu v sodelovanju s strateškim svetom za davke pripravili izhodišča za tri področja davčne zakonodaje. Na eni strani bi davčno razbremenili delo, izpad teh prihodkov v proračun pa nadomestili z obremenitvijo premoženja. Kot veliki cilj naj bi v tem drugem paketu prišle tudi davčne razbremenitve za oživitev kapitalskih trgov. Spomladi bi morda ti načrti že lahko prišli tudi v javno obravnavo.