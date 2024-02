Kakšne hiše bodo ponudili poplavljencem?

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pripravilo natečaj, v okviru katerega bodo izbrali strokovno najprimernejše rešitve nadomestitvenih stanovanjskih stavb, primernih za tiste, ki so jim lanske poplave uničile domove. Z obnovo želijo zagotoviti tudi trajnejšo rabo prostora.

Osnovni namen natečaja, ki se bo zaključil 21. marca, je zagotoviti ljudem, prizadetim v poplavah, dostopen in kakovosten nadomestitveni dom, ki bo čim hitreje na voljo za vselitev, so sporočili z ministrstva. Za razpis natečaja so se odločili, ker na trgu ni ustrezne ponudbe, ki bi odgovarjala na potrebe ljudi po kakovostnem novem domu. "Vzporedno s tem smo upoštevali tudi razvojno komponento, saj se zavedamo, da popoplavna obnova ponuja tudi priložnost za okoljsko ustreznejše rešitve v prostoru," so zapisali.

Nadomestitvene stanovanjske stavbe, ki bodo racionalne po površini in se bodo v največji meri prilagajale zahtevam ljudi, bodo upoštevale tudi regionalne značilnosti in posebnosti mikrolokacije, kot sta naklon terena in orientacija, so napovedali.

Kakšne hiše bodo gradili?

V natečajnih pogojih so določeni naslednji tipi nadomestitvenih gradenj: enostanovanjska hiša, dvostanovanjska hiša, dvojček in vrstna hiša. Stavbe, ki bodo imele od 80 do 122 kvadratnih metrov uporabne bivalne površine, morajo biti načrtovane tako, da jih bodo lahko ljudje s preprostimi posegi nadgradili in prilagodili svojim potrebam. "Končni cilj je gradnja hiše za vse življenje, hiša, ki je načrtovana tako, da jo lahko s preprostimi spremembami prilagodimo za različna življenjska obdobja in situacije tako z upoštevanjem notranjega razvoja oziroma notranje rezerve stavb in enot kot tudi rast stavb z dodajanjem novih prostorov," poudarjajo.