Kakšne občine in župane imamo?

Ob osamosvojitvi je bilo v Sloveniji 62 občin, z reformo leta 1994 smo jih dobili še 85. Štiri leta kasneje so poslanci njihovo število povečali na 192. Leta 2002 je bila ustanovljena 193. občina, štiri leta kasneje 17 novih. Leta 2011 pa, kot zadnji, še Mirna in Ankaran. Največja občina je Kočevje s površino 555 kvadratnih kilometrov, najmanjša so Odranci, ki imajo le slabih 7 kvadratnih kilometrov. Največ prebivalcev - skoraj 290 tisoč - ima Ljubljana. Najmanj prebivalcev ima Hodoš - le 362.

Kakšne občine imamo, kaj se v njih dogaja, kdo in kako jih vodi, kakšni so župani in na kakšen način se volilci odločamo, koga bomo obkrožili na lokalnih volitvah? Kaj se dogaja v manjših občinah? Kaj se je v zadnjih letih zgodilo v Mariboru? Kaj zaznamuje situacijo v Kopru? O vsem tem nocoj v rubriki 24ur Fokus, v prvem delu analize pred lokalnimi volitvami.