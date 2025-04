Kakšne politične posledice imata afera Karigador in oprostitev Janše?

Kako volivci po Golobovi aferi Karigador ocenjujejo delo vlade, premjerja in njegove stranke Gibanje Svoboda? In kakšne politične posledice prinaša oprostilna sodba za prvaka opozicije v zadevi Trenta? Objavljamo najnovejša domača politična razmerja, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana.