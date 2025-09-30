Slovenija
Kakšne so cene gob na tržnici?
Se vam v jesenskih dneh sline cedijo po gobji juhi, omaki, ali morda ocvrtih jurčkih? Koliko pa vas bo stalo, če ne greste sami po gobe - seveda govorimo dobesedno. Cene jurčkov na naših tržnicah so različne, tja do 30 evrov za kilogram, kar ne zveni malo, a je v svetovnem merilu kar ugodno.
