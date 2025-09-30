Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kakšne so cene gob na tržnici?

Ljubljana , 30. 09. 2025 19.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
8

Se vam v jesenskih dneh sline cedijo po gobji juhi, omaki, ali morda ocvrtih jurčkih? Koliko pa vas bo stalo, če ne greste sami po gobe - seveda govorimo dobesedno. Cene jurčkov na naših tržnicah so različne, tja do 30 evrov za kilogram, kar ne zveni malo, a je v svetovnem merilu kar ugodno.

gobe tržnica
Naslednji članek

Kavaški klan: je nekdanji minister osumljenec ali le oseba z informacijami?

Naslednji članek

Na odboru DZ o potrebi po družbi Dovos in nadzoru nad njo

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Obi-van-Kenobi
30. 09. 2025 20.52
previsoke
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
30. 09. 2025 20.48
Pa prav včeraj smo debatirali o gobah. Menda jih je na Štajerskem v izobilju in da je cena nekje med 12 in 15 euri za jurčke.
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
30. 09. 2025 20.46
+1
Predrago max, 15 evrov za čisto majhne!
ODGOVORI
1 0
Rdečimesečnik
30. 09. 2025 20.33
Prodam za 20e
ODGOVORI
0 0
galeon
30. 09. 2025 20.18
-4
Upam, da ji vse zgnijejo.
ODGOVORI
1 5
Svetec 2021
30. 09. 2025 20.08
+1
30€ kaj so nori !!!!!!! Maksimalno 5 € dam. Jaz davke od gozda plačujem nekdo pa veselo pobira in služi. Bom začel pobirat vstopnino za v gozd
ODGOVORI
4 3
mackon08
30. 09. 2025 20.29
+1
Saj imaš pravico prepovedati vstopa v tvoj gozd. Ne bluzi brez veze, malo se pozanimaj.
ODGOVORI
3 2
zmerni pesimist
30. 09. 2025 19.58
+8
Danes v gozdu košara kostanja 10 gob nekaj marel in dan za rekreacijo
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256