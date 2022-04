Kot pravi direktorica Mediane Janja Božič Marolt, je slika na vrhu lestvice jasna: "Zelo resna kandidata za zmagovalca naslednjih volitev sta Golob in Janša."

Vendar pa ta hip o velikem zmagovalcu volitev ni odločenega še nič. "Danes ne bi mogli trditi, nikakor, kdo je potencialni zmagovalec, ker je še preveč vprašanj. Dejstvo je, da se danes še vedno polovica državljanov odloča, kateri stranki bi lahko namenila svoj glas."

Kot še dodaja Božič Maroltova, so na varni strani ob SDS in Gibanju Svoboda še SD, Levica in NSi, ki imajo stabilno podporo.