Kakšne so novoletne zaobljube voditeljev 24UR?

Novo leto, nov začetek, nova priložnost za novoletne zaobljube. Ste si zadali, da boste denimo nehali kaditi, jesti sladkarije, se več gibati in da boste končno prebrali tiste knjige, na katerih se nabira prah? Ali ste med tistimi, ki v novoletne zaobljube zaradi preteklih izkušenj preprosto ne verjamete več? Po tradiciji je sicer naval na fitnes vsako leto največji prav januarja. A so stare navade pogosto bolj vztrajne, priznavajo tudi naši voditelji, ki razkrivajo svoje pretekle izkušnje in načrte za prihodnje leto.