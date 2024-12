Kakšne so novoletne želje zaposlenih v zdravstvu?

Za slovenskim zdravstvom je zelo turbulentno leto. Zdravniki si ga bodo zapomnili po rekordno dolgi stavki, občutku neslišanosti in nemoči, pravijo, pa tudi po timskem duhu, predanosti, požrtvovalnosti in mnogih zgodbah s srečnim koncem. V prihajajočem letu si želijo pravih rešitev, boljših pogojev dela, boljše opreme, več sodelavcev in več časa za bolnike, da bi lahko zanje še bolj kakovostno in varno poskrbeli. Kaj pa so v adventnem projektu Zdravniške zbornice zaželeli pacientom?