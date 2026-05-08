Kakšne so danes varnostne razmere v Novem mestu?

10.000-glava množica je tri dni po smrti Aleša Šutarja novomeški Glavni trg popolnoma zapolnila in zahtevala odstop predsednika vlade. In po žvižgih je Robert Golob napovedal spremembo. "Zakon se bo imenoval po Alešu Šutarju – da ne bomo nikoli pozabili, kaj je bila tista točka preloma, ki je državo prisilila, da se začne do nasilja obnašati drugače," je dejal premier.

Pol leta kasneje občani pravijo, da jih še vedno skrbi za varnost – predvsem otrok. "Ponoči je večinoma isto, podnevi pa ni več takšen problem," pravi mladi Novomeščan. Tudi drugi meni, da je res več nadzora. "Pri večjih dogodkih je več Policije." "Popolnoma nič drugače ni, vse je po starem, od tega ni nič," pa pravi tretja sogovornica.

Policija na drugi strani očitke zavrača, saj da so v prvih treh mesecih leta zaznali za slabo četrtino velik upad kaznivih dejanj. Organizirana kriminaliteta je upadla za dobrih 45 odstotkov, mladoletniška za več kot 70, kazniva dejanja splošne kriminalitete pa da so se zmanjšala za 31 odstotkov.

Novomeški župan Gregor Macedoni pravi, da so v občini konkretno spremembo občutili takoj po tragediji, ko je bilo na ulicah občutno večje število policistov. V nasprotju s Policijo pa trdi, da so se razmere znova poslabšale odkar so ustavni sodniki ustavili rubeže socialnih pomoči. "In mislim, da tukaj lahko iščemo vzroke, zakaj ljudje menijo, da ni drastičnih izboljšav. Ker v zadnjem času ponovno vidimo precej drzne prekrške," poudarja. Od kraj do napadov, pravi. "Ob tem pa tudi neučinkovitost – kazenskih postopkov, celotnega pregona. Ko Policija odkrije storilce oziroma dobi osumljence, jih potem tožilstvo ne procesira."

Zaradi česar ljudje po njegovih besedah še vedno dvomijo v učinkovitost sistema.