Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kakšne so danes varnostne razmere v Novem mestu?

Novo mesto, 08. 05. 2026 19.50 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Manca Turk
Enotno sporočilo Novega mesta

Kakšno je pol leta po napadu na Aleša Šutarja vzdušje v Novem mestu? Se je po sprejetju Šutarjevega zakona stanje glede varnosti umirilo? Na Policiji pravijo, da je zaradi okrepljene prisotnosti policistov na terenu število kaznivih dejanj upadlo. Občani pa tega ne opažajo.

10.000-glava množica je tri dni po smrti Aleša Šutarja novomeški Glavni trg popolnoma zapolnila in zahtevala odstop predsednika vlade. In po žvižgih je Robert Golob napovedal spremembo. "Zakon se bo imenoval po Alešu Šutarju – da ne bomo nikoli pozabili, kaj je bila tista točka preloma, ki je državo prisilila, da se začne do nasilja obnašati drugače," je dejal premier.

Pol leta kasneje občani pravijo, da jih še vedno skrbi za varnost – predvsem otrok. "Ponoči je večinoma isto, podnevi pa ni več takšen problem," pravi mladi Novomeščan. Tudi drugi meni, da je res več nadzora. "Pri večjih dogodkih je več Policije." "Popolnoma nič drugače ni, vse je po starem, od tega ni nič," pa pravi tretja sogovornica.

Policija na drugi strani očitke zavrača, saj da so v prvih treh mesecih leta zaznali za slabo četrtino velik upad kaznivih dejanj. Organizirana kriminaliteta je upadla za dobrih 45 odstotkov, mladoletniška za več kot 70, kazniva dejanja splošne kriminalitete pa da so se zmanjšala za 31 odstotkov.

Novomeški župan Gregor Macedoni pravi, da so v občini konkretno spremembo občutili takoj po tragediji, ko je bilo na ulicah občutno večje število policistov. V nasprotju s Policijo pa trdi, da so se razmere znova poslabšale odkar so ustavni sodniki ustavili rubeže socialnih pomoči. "In mislim, da tukaj lahko iščemo vzroke, zakaj ljudje menijo, da ni drastičnih izboljšav. Ker v zadnjem času ponovno vidimo precej drzne prekrške," poudarja. Od kraj do napadov, pravi. "Ob tem pa tudi neučinkovitost – kazenskih postopkov, celotnega pregona. Ko Policija odkrije storilce oziroma dobi osumljence, jih potem tožilstvo ne procesira."

Zaradi česar ljudje po njegovih besedah še vedno dvomijo v učinkovitost sistema.

Policija varnost kazniva dejanja Novo mesto

To ni tek za rezultate, to je tek za ljudi

ZZZS zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka v ZDA

24ur.com Kdaj bodo območja razglasili za varnostno tvegana po Šutarjevem zakonu?
24ur.com Ugašajo luči na policijskih postajah: premalo kadra na lokalni ravni?
24ur.com Je Ljubljana še varno mesto?
24ur.com Simptomatika vladanja župana ali rešitev, ki so jo predlagali stanovalci sami?
24ur.com Vaška straža v Ivančni Gorici
24ur.com Novo mesto: povečan nadzor in posledično manjše število kaznivih dejanj
24ur.com Leto dni od tragedije v Magdeburgu: bo varnost poostrena tudi pri nas?
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
08. 05. 2026 21.14
Romi so itak mega verni in večinoma so SDSovci. Drugače pa imate eno zelo dobro strokovnjakinjo kar se tiče sociologije in kulturne antropologije, to je dr. Vesna Godina. grem stavit, da je kar veliko doktoratov narejenih iz te teme, kako urediti take spore. Kapo dol pa dam MAcedoniju, edini župan, ki je dejansko porabil denar, namenjen Romom. Ostali so večinoma to pokradli. Eno je stroka, večinoma je pa tukaj propaganda.
Odgovori
0 0
Samo navijač
08. 05. 2026 21.04
Ciganske.
Odgovori
-1
0 1
sakala1
08. 05. 2026 21.01
drgač so pa strastni ribiči na krki.mislim tut roštiljajo ni da ni uživajo bol kot kdorkoli
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
08. 05. 2026 21.02
Krsti, obhajila, birme... Tudi pobožni so bolj kot povprečen Slovenec
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
08. 05. 2026 21.01
Očistimo policije komunistov in ustavimo ta pogrom nad kristjani, ki se dogaja v romskih naseljih.
Odgovori
-1
0 1
natas999
08. 05. 2026 20.59
iz prve roke ,nič ni bolje statistične podatke pa pozabite,golobova fora!!!
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
08. 05. 2026 20.56
Romi so katoliki, naši bratje, Slovenija je katoliška... Z Janšo na oblasti ustavimo ta komunistični pogrom nad kristjani!
Odgovori
-1
0 1
Antena
08. 05. 2026 20.36
Takoj jim ukiniti socialno pomoč. TAKOJ !
Odgovori
+4
4 0
HeavyDxxx
08. 05. 2026 20.35
Komuniste ven iz državne uprave, medijev in policije.
Odgovori
+3
4 1
jank
08. 05. 2026 20.42
Edini so v SDS. Trenutno aktivni so še Janša, Černač, Zver, R. Tomc, Jambrek, Rupel...
Odgovori
-5
1 6
GrizzlyMravlja
08. 05. 2026 20.25
Če želimo napredek se država mora začet zgledovat po ameriki glede na povdročju represije. Ali pa da namesto gradite luksuzne zapore naredite enega po principu salvadorskega in vrjemite da si noben ne bi niti upal čigumov hopsnt iz trgovine Tukaj
Odgovori
+2
4 2
Smuuki
08. 05. 2026 20.05
Take kot so bile. Kaj se je spremenilo? Nič. Manjšinci še vedno živijo s podarjenim denarjem za njih in ukradenim denarjem od delavstva. Vse je tako kot je bilo. Včasih je bila mala tatvina kaznivo dejanje zdaj je le prekršek. Za njih bolje kot prej. Kdo se iz koga norčuje? Burek koalicija iz pridnih, poštenih ljudi. Absurd
Odgovori
+13
14 1
daiči
08. 05. 2026 20.25
Dobr si to napisu, se strinjamo z vsm.
Odgovori
+4
4 0
jank
08. 05. 2026 20.44
Ne skrbi, vse bo rešil Janša in njegova revoluciona skrajno desničarska vlada.
Odgovori
-2
1 3
Omreznina2024
08. 05. 2026 20.03
Nič ni boljše, kradejo na veliko ,celo slišim da gredo krast na sosednjo Hrvaško. 85 % od teh kraj ne najdejo , samo formalno popišejo.
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želi imeti vsaka
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želi imeti vsaka
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699