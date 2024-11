Kakšne so politične iztočnice za Kosovo kot komisarko za širitev?

O enigmi slovenske kandidatke se je danes razpisal tudi švicarski spletni časopis Watson . Njen mož in nekdanji vpliven diplomat Henry Gétaz se je odpovedal drugi karieri poslovnega svetovalca, da ne bi bilo očitkov o konfliktu interesov, ki bi ogrozili kandidaturo Marte Kos, so zapisali. Pa tudi, da jo pri tem doma ruši Janez Janša oziroma "alpski Trump", kot so se izrazili.

In medtem, ko Bruselj v Črni gori, Makedoniji, Albaniji, na Kosovu in v Bosni zaznava pozitiven interes za priključitev k povezavi, je hkrati zažugal Srbiji, zaradi ignoriranja sankcij proti Putinovemu režimu, in Gruziji, zaradi nesvobodnih in nedemokratičnih volitev, ki so jih zaznali evropski opazovalci. "Preprosto ne moreš ohraniti vezi z Rusijo oziroma poskušati voditi poslov kot običajno in pričakovati, da bo tvoja država postala del EU. Izbrati moraš eno ali drugo," je povedal Josep Borrell, visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in podpredsednik komisije.

Evroposlanec Svobode Marjan Šarec pa je medtem postal stalni poročevalec evropskega parlamenta za Črno goro. Njegova naloga bo spremljati napredek države v pristopnem procesu k EU, o čemer bo poročal enkrat letno.