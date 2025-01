Kakšne so prednosti ledenih kopeli?

Ste si tudi vi postavili kakšne cilje za to leto? Da boste morda bolje skrbeli za svojo psihofizično kondicijo? Sklep je odličen! Pa veste, da ga nekateri udejanjajo predvsem s potopi v mrzle kopeli? Eden največjih promotorjev kopanja v ledeni vodi je Nizozemec Wim Hof, ki ga javnost pozna predvsem zaradi premikanja meja človeških zmogljivosti. Znanstvene raziskave, ki so preučevale njegovo metodo, so potrdile, da naj bi ta vplivala na avtonomni živčni sistem in s tem tudi na odpornost telesa.