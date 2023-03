Ogrevanje in kondicija sta potrebna že samo zato, da zgolj sedete na motor in se odpeljete. Pomlad je, motoristična sezona se začenja, policisti pa pravijo, da se je treba nanjo pripraviti in ne brezglavo sesti na motor. Poleg motorja je treba pripraviti tudi sebe. Za zgled tudi policisti obnavljajo veščine za varno vožnjo z motorjem.