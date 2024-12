Med štiri in štiri odstotke in pol – tolikšen naj bi bil po novem letu dvig pokojnin, pravi minister za delo Luka Mesec. Na očitke, da letos božičnega dodatka za upokojence ne bo, pa odgovarja, da se socialnega položaja upokojencev s takšnimi ukrepi ne da popraviti, je pa to mogoče s pokojninsko reformo. V opozicijski NSi menijo, da vlada reforme do konca mandata ne zmore izvesti, Mesec pa: "Lahko me držite za besedo." In kakšne so prve podrobnosti pokojninske reforme?