Kakšne so temperature predmetov, ki so več ur izpostavljeni soncu?

Medtem ko se temperature ozračja v najbolj vročih delih dneva povzpnejo tudi do 35 stopinj, je vse, kar nas obdaja in je izpostavljeno soncu, še bistveno bolj razgreto. O tem smo se prepričali skupaj z Gasilsko brigado Koper. "To je inštrument, ki mu rečemo termokamera, z njo merimo temperaturo na površinah," nam je razložil Matej Kocjančič . Površina črnega vozila, ki je bilo več ur na soncu, ob meritvi preseže 60 stopinj, še huje je v notranjosti. "87 stopinj na armaturni plošči, na sedišču pa 70 stopinj," pove po meritvah. Drugače je z vozilom, ki je bilo v senci. "Zdaj ima črna guma avtomobila 31 stopinj," nadaljuje Kocjančič.

Tudi zdravniki opozarjajo na nevarnost vročine. "Če sumimo, da gre za vročinski udar, je prvi ukrep, da spravimo pacienta v senco," pravi Luka Lipar, UKC Ljubljana.

Prav pa je tudi, da v največji vročini nismo srečali nikogar, ki bi v tem času sprehajal psa, čeprav nekateri to še vedno počnejo. "Kužkom se blazinice segrejejo in lahko jih opeče tako kot nas, če bi hodili bosi po asfaltu. Zato to ni najbolj pametno," opozarja Sara Kocman, oskrbnica v Obalnem zavetišču. Tako kot za ljudi pa tudi za živali velja, da je v takšnih razmerah nujno potrebne veliko vode in počitka v hladnih prostorih. Sprehodi pa zjutraj ali zvečer, ko temperatura nekoliko pade.

Čeprav gre v mestih zaradi asfalta in betona nekoliko počasneje. "Zvečer se v okolici temperature hitreje spuščajo kot v mestu zaradi pregretosti vseh betonskih stavb in asfaltnih površin. Razlika v temperaturi je lahko tudi štiri ali pet stopinj med mestom in okolico," pa pravi Brane Gregorčič z Arsa. Tropske noči s temperaturami tudi do 25 stopinj pa te dni marsikomu že kratijo spanec.