Kakšne so temperature slovenskega morja, jezer in rek?

Dodobra smo že zakorakali v poletno sezono, Slovenija pa se že pripravlja na prvi vročinski val. Odprla so se že številna kopališča, tudi naravna. Kopalna sezona v morju se je začela s 1. junijem, na jezerih in rekah pa 15. junija. In kakšne so temperature voda v teh vročih dneh? Če se boste v teh vročih dneh želeli ohladiti, je mogoče bolje izbrati kakšno hladnejše jezero ali reko. Temperature morja namreč že dosegajo 25 stopinj Celzija

Čakajo nas vroči poletni dnevi in celo prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo dvignile tudi do 35 stopinj Celzija. Številni pa bodo v teh vročih temperaturah ohladitev poiskali ob številnih slovenskih jezerih in rekah ter seveda ob morju. A kakšne temperature lahko pričakujejo ob skoku v vodo? Agencija RS za okolje vsakodnevno posodablja temperaturne podatke za slovenske vodostaje.

Temperature morja so že zdaj visoke. Podatki meritev v Kopru kažejo, da ima voda 25 stopinj Celzija, medtem ko meritve v Piranu kažejo za odtenek nižje rezultate: 24,5 stopinje Celzija. Ohladitev pa bo mogoče poiskati tudi v naših jezerih. Dve izmed bolj priljubljenih destinacij med kopalci sta zagotovo Bled in Bohinj. V Blejskem jezeru se temperature trenutno gibljejo nekoliko nad 21 stopinjami Celzija, v Bohinjskem pa dosegajo 20 stopinj Celzija. Ohladitev tudi v rekah Na Primorskem se lahko visokim temperaturam ozračja izognete z obiskom številnih rek. Reka Nadiža ima po podatki Arsa 21,6 stopinje Celzija, Idrijca nekoliko nad 11 stopinj, Rižana na območju Dekanov nekoliko več kot 21, Dragonja pa ima v kraju Podkaštel nekaj nad 25 stopinj Celzija. Tu sta še Soča in Vipava. Temperature največje primorske reke se na različnih odsekih gibljejo med 12,6, kolikor so izmerili v Krašovcu, in 17,5 stopinje Celzija, kolikor znaša temperatura vode v Solkanu. Prav tako so temperaturo vode na več odsekih izmerili za Vipavo, ki ima med 11,3 v Vipav in 26,6 stopinje Celzija v Mirnu.

Ohladitev pa bo mogoče poiskati tudi v naših jezerih. Dve izmed bolj priljubljenih destinacij med kopalci sta zagotovo Bled in Bohinj.

Temperature gorenjske reke Sore so medtem v Medvodah nekoliko pod 20 stopinjami Celzija, v okolici Suhe pa nekaj nad 21 stopinjami Celzija. Najvišja temperatura Save Bohinjke je 21 stopinj Celzija, medtem ko je najnižja dosegla 18 stopinj Celzija. Osrednja reka Sava ima prav tako več meritev temperatur. Vse od slabih 17 do 23 stopinj Celzija je Arso nameril na merilnih postajah. Sava Dolinka pa je v Kranjski Gori dosegla slabih 12 stopinj Celzija, na blejskem mostu pa 13,8 stopinje Celzija.