V državnem zboru se bodo tudi letošnje poletje lotili vzdrževalnih del, za najnujnejše popravke bodo tokrat porabili 20.000 evrov. Septembra se bodo poslanke in poslanci vrnili v prebeljene hodnike in pisarne, sicer pa jih bo več kot 60 let staro parlamentarno poslopje v središču Ljubljane pričakalo brez drastičnih sprememb. Imajo pa ob vprašanju, kaj vse bi na svojem delovnem mestu spremenili, parlamentarci seznam želja, ki mu ni videti konca.