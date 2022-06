Kakšna bo vladna strategija spopadanja z morebitnim novim valom?

Vročinski val v Evropi, kot kažejo številke, ni uspel odgnati novega koronavirusa. Rast okužb beležijo predvsem na Portugalskem, pa tudi v Grčiji, Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji, Španiji in nekoliko celo v Sloveniji. Zato je smiselno, da se pripravimo na jesenski val, pravi infektolog Andrej Trampuž iz največje evropske bolnišnice, ki pa tokrat ne pričakuje posebnih ukrepov. "Verjetno bomo morali v zaprtih prostorih ponovno nositi maske in najbolje, da to kar odkrito povemo," meni.

A nova vlada ukrepov ne bo več zapovedovala, pač pa zgolj priporočala, so že večkrat poudarili. "Za nami sta dve težki leti. Mi mislimo, da če bomo jasno zastavili strategijo, postavili, kaj se nam lahko zgodi, in če bomo upoštevali priporočila, bi to moralo biti dovolj," pa pravi Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje. A Trampuž meni, da je zelo pomembno, kako se na jesen pripravimo. "Na Švedskem je bilo podobno, da so želeli samoodgovornost in priporočila, a to ni delovalo. To ne bo v nobeni državi delovalo, ker je potrebno vsem povedati, kakšna so pravila, in teh pravil se moramo vsi držati. To se pravi, da je premalo, če rečemo, da priporočamo maske. Ali so obvezne ali niso obvezne," je odločen.

Virus namreč ne bo izginil, naučiti se moramo živeti z njim. Zato je cilj doseči imunost, pravi Trampuž. "In vsi, ki so cepljeni, imajo prednost, ker imajo tudi imunost. In točno to smo želeli, da se čim več ljudi precepi, potem da se okužimo in na ta način po naravni poti vzdržujemo dober imunski sistem," dodaja. Cepljenje priporoča jeseni zato, ker so nekateri proizvajalci že začeli z razvojem novih cepiv, ki bodo ustvarjena posebej za podrazličice, trenutna cepiva nas sicer ščitijo pred težkimi, smrtnimi oblikami covida-19.

"Bomo skušali z intenzivnim komuniciranjem in pojasnjevanjem pomena cepljenja omogočiti, da bodo te informacije prišle do ljudi na pravi način, da bodo se zlasti tisti, ki so najbolj ogroženi, tudi odločili potem za cepljenje," pa pravi Ivan Eržen, v. d. strokovnega direktorja NIJZ.

Podrobneje bodo strategijo spopadanja z epidemijo v Sloveniji predstavili v torek. Strokovno ekipo, ki jo bo vodil epidemiolog Mario Fafangel, naj bi po predlogu Zakona o nalezljivih boleznih poleg epidemiologov sestavljali še imunologi, sociologi, psihologi, pravniki ter infektolog in mikrobiolog.