Kakšne zneske lahko pozimi pričakujejo tipični gospodinjski odjemalci?

V oddaji 24UR ZVEČER je na vprašanja odgovarjal predsednik sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Sebastjan Roudi. Kakšne zneske na položnicah lahko v zimski sezoni pričakujejo povprečni gospodinjski odjemalci?

Pričakujejo, da se bo uveljavila novela omrežninskega akta, kar po besedah Roudija pomembno vpliva na višino omrežnine. "To pomeni, da bodo zneski za tipičnega slovenskega odjemalca (4030 kWh in z dogovorjeno močjo, ki jo plačuje 5,1 kW) znašali nekaj manj kot 79 evrov. V poletnih mesecih se ta znesek giba okoli 71 evrov za enak tip odjemalca," je pojasnil.

In kolikšna je ta razlika v primerjavi z lanskimi cenami? "Tudi lani decembra so cene znašale okoli 71 evrov, pomembno pa je, da je bila struktura takrat različna. Veljala je vladna regulacija drobnoprodajnih cen električne energije v višini približno 77 evrov na megavatno uro brez davka. Takrat je omrežnina znašala nekje 84 evrov na megavatno uro, zdaj pa bo znašala okoli 54 evrov, pri čemer dobavitelji zagotavljamo energijo okoli 100 evrov na megavatno uro. Pričakujemo, da bomo to lahko še vsaj leto ali več zagotavljali v tej višini," je odgovoril.