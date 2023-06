Kakšni bodo koraki Slovenije po izvolitvi v VS ZN?

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob ter podpredsednica vlade in zunanja ministrica Tanja Fajon se bodo skupaj odzvali na izvolitev Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN. Po pričakovanjih bodo predstavili nadaljnje korake po enem od največjih dosežkov slovenske diplomacije.

Po pričakovanjih bodo izjave naravnane k temu, kaj bo letos poleti sledilo izvolitvi, za kaj si bo Slovenija prizadevala po tem odločilnem glasovanju in k čemu bo zavezana v prihodnosti. Nadaljnje korake in izhodišča naj bi predstavila premier Golob in ministrica Fajonova, predsednica Pirc Musarjeva pa naj bi izpostavila predvsem pomen enotnosti in zahvalo slovenski diplomaciji, ki ji je v New Yorku uspel izjemen diplomatski dosežek.