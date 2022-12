Kakšni bodo nadaljnji koraki Fidesa?

Člani odbora sindikata Fides bodo na današnjem srečanju sprejeli odločitev o nadaljnjih aktivnostih. Seznanili se bodo tudi z odgovorom vlade na očitke sindikata, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan grozil podpredsedniku Fidesa Gregorju Zemljiču.

Podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Gregor Zemljič je po sestanku glavnega odbora sindikata prejšnji teden napovedal, da bodo v sindikatu odločitev o nadaljnjih aktivnostih sprejeli po anketi med članstvom. V anketi so ugotavljali, kakšne nadaljnje aktivnosti članstvo pričakuje od vodstva, kako gleda na zadnjo vladno ponudbo zdravnikom in zobozdravnikom ter tudi na domnevne telefonske grožnje ministra Danijela Bešiča Loredana Zemljiču.

icon-expand Gregor Zemljič in Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Minister naj bi od vodje pogajalske skupine Fidesa Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado, ob tem pa dejal, da ima "ukaz od premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides". Zaradi groženj so v sindikatu na sekretariat vlade oddali prijavo, saj so ocenili, da je Bešič Loredan kršil etični kodeks funkcionarjev vlade.

Vlada je odgovor na prijavo sprejela prejšnji četrtek in v njem zapisala, da so bile ministrove besede po oceni premierja Roberta Goloba neprimerne. Premier od ministrov in drugih funkcionarjev vlade pričakuje spoštljivo komunikacijo. V sindikatu so potrdili, da so odgovor prejeli in da bodo z njim danes seznanili glavni odbor.