Kakšni bodo pogoji za izvedbo božičnih sejmov, bo predvidoma znano v četrtek

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji vladni novinarski konferenci napovedal, da bodo odlok o sejemski dejavnosti nadgradili v smeri, da bodo navodila bolj jasna in glede na trenutno epidemiološko situacijo tudi bolj striktna. Predvidoma bo sprejet na četrtkovi seji vlade.

Medtem v Ljubljani še naprej poteka neograjen božični sejem. Vlada je namreč v petek na dopisni seji spremenila odlok in določila, da mora biti območje sejemske dejavnosti ograjeno in imeti ločena vhod in izhod.

Ljubljanski župan Zoran Janković se je danes sestal s Tomažem Čakšem iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, a novih napotkov ni dobil. Z Mestne občine Ljubljana (MOL) so po sestanku za STA sporočili, da se bodo obrnili še na Ministrstvo za zdravje.