Kakšni bodo vladni ukrepi proti naraščanju cen hrane in energentov?

Po delovnem vikendu na gospodarskem ministrstvu v kabinet predsednika vlade potuje analiza razmer v Sloveniji in ukrepov, s kakršnimi so se v drugih državah lotevali ekstremne draginje energentov in hrane. Začeli bodo iskati rešitve za Slovenijo. Kakšni bodo vladni ukrepi za predrago hrano? Kakšne alternative bodo našli za to, da bomo jeseni na toplem in ne zapravljali na stotine evrov za gorivo? Kdo se bo odpovedal kolikšni proviziji ali zaslužku ali nas bo vlada reševala in hkrati obremenila z drakonskimi ukrepi? Začela se je tekma s časom.

V teh treh dneh so na ministrstvu za gospodarstvo pripravili analizo stanja pri nas in ukrepov, ki veljajo v tujini. Jutri bodo to poročilo posredovali v kabinet predsednika vlade, nato pa bodo zaokrožila vabila, in sicer jih bo vlada poslala proizvajalcem električne energije, distributerjem, trgovinski zbornici, sindikatom, številnim združenjem, naftnim trgovcem in tako naprej, skratka vsem deležnikom z namenom, da še prihodnji teden s posameznimi predstavniki sedejo za skupno mizo. Po usklajevanjih in iskanju kompromisov pa bodo na vladni strani pripravili ukrepe. Pričakovati je, da bo jutri oblikovana delovna skupina, ki se bo teh posameznih srečanj udeležila. V njej bodo med drugim minister za gospodarstvo Matjaž Han in minister za infrastrukturo Bojan Kumer ter predvidoma tudi predsednik vlade Robert Golob. Kaj pa cene naftnih derivatov? Uredba, ki jo je sprejela pretekla vlada, velja do 10. avgusta. Da ta zaenkrat ostaja v veljavi, je potrdil minister za infrastrukturo Kumer, bodo pa tudi tu pregledali stanje in skušali ugotoviti, ali se lahko zadevo še bolj učinkovito reši v korist državljanov. icon-expand Višje cene goriva FOTO: Adobe Stock Zamrznitev cen je sicer poseg, ki je drag za javno blagajno, samo Petrol denimo za zamrznitev cen med marcem in aprilom od države zahteva povrnitev gospodarske škode v višini dobrih 51 milijonov evrov, za obdobje med januarjem in marcem pa dobrih 18 milijonov evrov, pričakujejo čimprejšnji dialog z državo, ker menijo, da je ukrep reguliranja cen nesorazmeren. Na ministrstvu za gospodarstvo poteka ugotavljanje dejanske škode, ki je ob reguliranju cene naftnih derivatov nastala, točnih zneskov, do katerih bi bila upravičena podjetja, pa še nimajo.