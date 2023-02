Kakšni čevlji bodo letos v trendu?

Pred nami so tudi meseci, ko se začnejo poroke, maturantski plesi in valete, zato v trgovinah MASS že najdete pestro izbiro čevljev za slavnostne priložnosti. Kolekcije ženskih elegantnih čevljev prinašajo čudovite salonarje, sandale in polsandale v nevtralnih barvah, okrašene s kristalčki, kamenčki in drugimi bleščečimi detajli.

Sodeč po letošnjih trendih obutve, nas čaka nepozabna modna sezona in tukaj so top trendi, ki jih to pomlad in poletje ne boste mogli spregledati, kot vedno, pa so v trgovinah MASS poskrbeli za vsak okus. Poleg priznanih blagovnih znamk čevljev, so ponudbo to sezono obogatili še z znamkami Hugo, Boss, Birkenstock, Camper, Under Armour, Nero Giardini, Scholl, On Cloud in prvič tudi moške superge Liu Jo.

Trend številka 1 ostajajo superge

Še vedno imajo glavno besedo pri stajlingih za različne priložnosti prav superge in navdušila vas bo zares široka ponudba modelov. Od superg z robustnimi podplati, do superg z basket podplati, ki jih to pomlad najdemo v vseh najbolj vročih barvah te sezone. Značilnost kolekcij letošnih superg so tudi močni kontrasti v barvah, kot so črno-bela sivka-lila, modro-rdeča in belo-zelena.

V ponudbi trgovin MASS in na mass.si, najdete superge blagovnih znamk, kot so Guess, Replay, Steve Madden, Buffalo, New Balance, Skechers, Lacoste, Adidas, Puma in Converse.

Klasični mokasini