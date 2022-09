Kakšni modni trendi bodo prevladovali to sezono?

Čeprav se vam morda zdi, da ste na prehod letnega časa dobro pripravljeni in se vaše omare kar šibijo pod težo oblačil in obutve za najrazličnejše priložnosti, pa je morda letos pravi trenutek, da se znebite stare navlake in si privoščite nekaj popestritve. Kar zazrite se na stare fotografije in opazili boste, da s trenutnimi modnimi smernicami nimajo preveč veliko opraviti. Zakaj torej priložnosti ne bi dali novim kosom in pustili, da navdušijo vas in vašo okolico?

S kakšnimi čevlji zakorakati v jesen?

Za začetek izberite svoje nove čevlje. Jesen je pač tisti čas, ko se moramo opremiti za takšne in drugačne vremenske situacije. Lahko nas kar tako preseneti nagla ohladitev, pogosto je tudi dež, včasih pa nas razvaja toplo jesensko sonce. Da boste na vse vremenske pojave dobro pripravljeni, izberite pravo obutev. Pomembno je, da izberete čevlje, ki so udobni in nosljivi, hkrati pa zračni. Slednje seveda pomeni, da se vaša noga ne bo potila, pa najsi gre še za tako naporne aktivnosti. Nadvse uporabno bo tudi, če bodo vaša stopala ostala suha, vas pa bo ujelo jesensko deževje. Uporabna in trendovska rešitev v enem so tako čevlji znamke Desigual. Zaznamuje jih svojstven slog, zato se odlično ujemajo tako z nekoliko bolj športnimi kombinaciji, pika na i pa so tudi elegantnemu videzu. Poleg čevljev si lahko omislite tudi katero od Desigualovih torbic, ki bo prava pika na i vašemu modnemu slogu, kjerkoli se boste pojavili.