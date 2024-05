Letos v družinskih ambulantah kljub stavki dva odstotka več obravnav

Izkušnje se od zavoda do zavoda razlikujejo. Ponekod so težave sicer večje, odvisno tudi od tega, kako velika je bila kadrovska stiska že prej oziroma kako močno so bili odvisni od pomoči zdravnikov iz drugih zavodov.

Po skupnih podatkih zdravstvene zavarovalnice, ki opravljene storitve plačuje, pa so v prvih treh mesecih letošnjega leta izvajalci v ambulantah družinske medicine opravili skoraj dva odstotka več obravnav kot v enakem obdobju lani, prav tako v specialistični ambulantni dejavnosti. V zobozdravstveni dejavnosti je obseg storitev približno enak.

Za skoraj štiri odstotke manj posegov, operacij pa je v akutni bolnišnični dejavnosti. To se pozna tudi koncesionarjem, ki so imeli za skoraj šest odstotkov manj operacij. Po podatkih zgolj za marec, torej ko so začeli veljati umiki soglasij za nadurno delo, pa so v primerjavi z lanskim marcem v vseh dejavnostih opravili manj obravnav. In sicer za približno štiri do devet odstotkov, največ ponovno v akutni bolnišnični dejavnosti, pri čemer so imeli denimo koncesionarji za 19 odstotkov manj operacij.

Ob vsem skupaj velja sicer opomniti, da je v začetku lanskega leta veljal še Loredanov interventni zakon, po katerem so plačevali čisto vse opravljene storitve, brez omejitev in tudi to bil lahko vzrok za nekoliko manjšo realizacijo letos, pravijo na ZZZS. In še število čakajočih nad dopustno dobo, ki narašča iz meseca v mesec. Po podatkih NIJZ je zdaj takšnih pacientov že 155 tisoč.