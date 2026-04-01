Kakšni so pogoji za nadaljnje pogovore z Golobom?

Zakaj je Logar kot pogoj za nadaljevanje sodelovanja na sestankih s predsednikom Golobom postavil pogoj, da se pripravi osnutek koalicijskega sporazuma? "To je temeljni del usmeritve prihodnje vlade, brez tega pogovori sploh ne morejo potekati, je dejal. Že v prvem krogu sem zelo jasno povedal, da je pogoj dokument, ki bo govoril o tem, kam naj Slovenija krene v naslednjih štirih letih. Še posebej zato, ker je odločitev na volitvah dala tako zahteven rezultat, da ni čas za politiziranje, ampak samo za vsebino," je poudaril.

Današnji sestanek pa je po njegovih besedah bil ponovitev prejšnjega sestanka, ki se je odvil v petek: "Šlo je samo za pogovore o tem, kaj bi kdo želel početi v naslednji vladi namesto usmeritev zmagovalke volitev, kje so skupne oz. če so skupne točke in kakšna je koalicija za naslednji mandat." Pošteno do volivcev se mu zdi, da tisti, ki je zmagal, pove, kako vidi prihodnjo vlado. Brez okvirja Demokrati ne morejo vedeti, ali pašejo v ta vzorec ali ne, zato so se umaknili iz nadaljnjih pogajanj, je še poudaril.

"Že od samega začetka kampanje poudarjamo, da Gibanje Svoboda nima tega zaupanja, da bi lahko še naprej vodila vlado," pa je dejal Vrtovec. Pogovorov v nadaljevanju se iz trojčka NSi, SLS in Fokus ne bodo udeleževali, je še enkrat poudaril, saj po njegovo Slovenija potrebuje politični obrat in močen tretji blok, ki ga snujejo z Demokrati in Resni.co, ki bo temeljil na vsebini in močnih programskih izhodiščih, ki jih Slovenija potrebuje: "Gospodarstvo, nižji davki, višje plače, zdravstvo, boj proti korupciji, ki se je zažrla v vse pore našega sistema in podsistemov." Ta tretji blok bo po njegovih besedah porok in garant, da je lahko Slovenija dobro pripravljena na krizo in nove čase.

Kaj pa, če bi se Golob umaknil z mandatarskega položaja? "Programska izhodišča, ki jih ima Gibanje Svoboda, nikakor niso tista, ki bi me prepričevala v to, da je to tisto maksimalno dobro, kar Slovenija potrebuje," je poudaril Vrtovec, nato pa jasno poudaril, da je odgovor na to vprašanje vedno "ne", ne glede na to, kaj se tam zgodi.