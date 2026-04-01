Slovenija

Kakšni so pogoji za nadaljnje pogovore z Golobom?

Ljubljana, 01. 04. 2026 22.53

Avtor:
24UR ZVEČER
Logar in Vrtovec

Začasna košarica Anžeta Logarja Robertu Golobu do priprave osnutka koalicijske pogodbe in morda malce spregledan stavek Zorana Stevanovića, da se lahko z NSi in Demokrati Anžeta Logarja oblikuje nek steber normalnosti, ki bo vsaj gledal pod prste katerikoli stranki, ki bo pač prevzela primat vlade, so zaznamovali drugi sestanek pri predsedniku vlade Robertu Golobu, ki je po sestanku napovedal pripravo osnutka koalicijske pogodbe do naslednjega tedna in nov sestanek, na katerega bo povabil tudi Novo Slovenijo, saj po njegovih besedah Slovenija potrebuje široko vključujočo koalicijo. Bodo šli na sestanek, je koalicija s Svobodo za NSi sploh možna, nam bo povedal predsednik NSi Jernej Vrtovec, kje je tukaj Anže Logar in zakaj je kot pogoj za nadaljnje pogovore z Golobom zahteval, da se pripravi osnutek koalicijske pogodbe, bomo izvedeli takoj po tem, ko vidimo, kaj je na mizi po drugem sestanku.

Zakaj je Logar kot pogoj za nadaljevanje sodelovanja na sestankih s predsednikom Golobom postavil pogoj, da se pripravi osnutek koalicijskega sporazuma? "To je temeljni del usmeritve prihodnje vlade, brez tega pogovori sploh ne morejo potekati, je dejal. Že v prvem krogu sem zelo jasno povedal, da je pogoj dokument, ki bo govoril o tem, kam naj Slovenija krene v naslednjih štirih letih. Še posebej zato, ker je odločitev na volitvah dala tako zahteven rezultat, da ni čas za politiziranje, ampak samo za vsebino," je poudaril.

Današnji sestanek pa je po njegovih besedah bil ponovitev prejšnjega sestanka, ki se je odvil v petek: "Šlo je samo za pogovore o tem, kaj bi kdo želel početi v naslednji vladi namesto usmeritev zmagovalke volitev, kje so skupne oz. če so skupne točke in kakšna je koalicija za naslednji mandat." Pošteno do volivcev se mu zdi, da tisti, ki je zmagal, pove, kako vidi prihodnjo vlado. Brez okvirja Demokrati ne morejo vedeti, ali pašejo v ta vzorec ali ne, zato so se umaknili iz nadaljnjih pogajanj, je še poudaril.

"Že od samega začetka kampanje poudarjamo, da Gibanje Svoboda nima tega zaupanja, da bi lahko še naprej vodila vlado," pa je dejal Vrtovec. Pogovorov v nadaljevanju se iz trojčka NSi, SLS in Fokus ne bodo udeleževali, je še enkrat poudaril, saj po njegovo Slovenija potrebuje politični obrat in močen tretji blok, ki ga snujejo z Demokrati in Resni.co, ki bo temeljil na vsebini in močnih programskih izhodiščih, ki jih Slovenija potrebuje: "Gospodarstvo, nižji davki, višje plače, zdravstvo, boj proti korupciji, ki se je zažrla v vse pore našega sistema in podsistemov." Ta tretji blok bo po njegovih besedah porok in garant, da je lahko Slovenija dobro pripravljena na krizo in nove čase.

Kaj pa, če bi se Golob umaknil z mandatarskega položaja? "Programska izhodišča, ki jih ima Gibanje Svoboda, nikakor niso tista, ki bi me prepričevala v to, da je to tisto maksimalno dobro, kar Slovenija potrebuje," je poudaril Vrtovec, nato pa jasno poudaril, da je odgovor na to vprašanje vedno "ne", ne glede na to, kaj se tam zgodi.

Kako je potekal pogovor v nadaljevanju, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

KOMENTARJI582

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
02. 04. 2026 19.58
Mislim da bojo nove volitve saj resnica ja ne gre k janši
Odgovori
-1
0 1
Bella Ciao1
02. 04. 2026 19.36
Desni imajo načrt, kako bomo vsi Skupaj plačali tiste dolgove SDS in milijone Izraelcem. Zmutijo skrajno desno vlado z lažnivcema Logarjemm in Stevanovičem..in vsi bodo v. 4 letih težki milijonarji. Za veleizdajo pa imajo itak ljudi v policiji, tožilstvu...se bo izvlekel kot vedno
Odgovori
-2
1 3
Smuuki
02. 04. 2026 19.56
A ti to iz lastnih izkušenj da v 4 letih obogatiš?
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
02. 04. 2026 19.07
Hojs in Mahnič pa baje že obnavljata znanje iz uporabe plina za Slovence ...bravo butalski volilci Logarja, Resnice, Prebiliča, amaterjev Pirati
Odgovori
-2
1 3
Veščec
02. 04. 2026 18.59
ga.predsednica,kr nove volitve razpisat.itak se ne morejo in nebodo zmenil,pa to
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
02. 04. 2026 18.31
Največji šok za svobodo je košarica. Samo ne je dovolj da cel levi blok lovi panika. Kaj pa zdaj, kaj se napleta, kakšen bo razplet? Zaradi panike so zablokirali. V paniki in zmedenosti lahko še predvolilni program sds a napišejo v koalicijsko pogodbo za potrebe sestavljanja nove vlade. Panika
Odgovori
+3
3 0
poper00
02. 04. 2026 16.29
Vrtovčev rcini pogoj je DARS.To jim je baje sedaj ko ni za 800 miljonov naročil za oklepnike tudi dovolj pa tudi z Janezom so si ponovno pripravljeni pošteno seči v roke.
Odgovori
-2
2 4
Robert S.
02. 04. 2026 16.15
Zaradi teh dejstev je legitimno vprašanje, ali so njene zgodbe (tudi o Giori Eilandu in SDS) plod neodvisnega raziskovanja ali pa del širše politično-obveščevalne operacije.
Odgovori
+2
2 0
Robert S.
02. 04. 2026 16.13
Pogrešam članke vmešavanju Izraelcev v volitve, a ste že odkrili veleizdajalca? Afera Gen-I in 103.000 evrov: Preden je postala generalna sekretarka stranke Gibanje Svoboda, je njeno takratno podjetje SEE M. & C. od družbe Gen-I (ko jo je vodil Golob) prejelo več nakazil v skupni vrednosti 103.000 evrov. Namen teh nakazil nikoli ni bil povsem jasno pojasnjen, kar je sprožilo očitke o "plačanem novinarstvu" oziroma političnem financiranju portala Necenzurirano.Vloga v stranki: Njen prestop neposredno iz raziskovalnega novinarstva na vrh vladajoče stranke je v javnosti utrdil prepričanje, da portal Necenzurirano ni bil neodvisen medij, ampak orodje za politični boj.Prisluhi in komunikacija: V različnih preiskavah (tudi parlamentarnih) so se pojavili podatki o njeni intenzivni komunikaciji s političnimi akterji in nosilci moči v državnih podjetjih. Kritiki trdijo, da so bili prisluhi in informacije, ki jih je objavljala, "servirani" s strani obveščevalnih služb ali policije z namenom diskreditacije nasprotnikov.
Odgovori
+5
6 1
poper00
02. 04. 2026 16.27
jaz sem slišal za 30 miljard.
Odgovori
-3
0 3
xybb
02. 04. 2026 16.13
Vrtovec naj počisti v stranki,ki je kradla in goljufala potem naj obtožuje druge
Odgovori
+0
5 5
galeon
02. 04. 2026 16.04
Satelit bil, je in bo. VEČNI.
Odgovori
+1
5 4
Bella Ciao1
02. 04. 2026 15.46
Farški so ponosni na malega skrajneža duceja Vrtovca. Tudi Italijani so bili dolgo
Odgovori
+3
10 7
Bella Ciao1
02. 04. 2026 15.44
Brez rkc farov, ki so še v nedeljo na mašah imeli volilno hujskanje bi vsi skrajno desni skupaj zbrali 10 poslancev. Sramota, da RKC zgodovinska koruptivna organizacija v 21 stoletju še vedno ropa Slovence.
Odgovori
+7
12 5
mentos12
02. 04. 2026 15.52
Dej ti se obrni kar na vašega golobajza. Pa ga povprašaj o ropanju nas Slovencev,zakaj to počne?
Odgovori
+2
6 4
poper00
02. 04. 2026 16.31
mentos napiši en dokaz in to ne janševo mantro in kaj je rekla babica .Janša je obsojeni kriminalec pa te to ne moti.Vizjaka si sigurno poslušal pa te tudi ne moti.Daj en dokaz zoper goloba.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
02. 04. 2026 18.20
Ukradena identiteta v romuniji. Izplačana nagrada 1,9 mio za škodljivo pogodbo pri prodaji električne energije franciji za obdobje 10 let. Ti jih še kaj naštejem? Prenos gotovine na kosovo iz gen i.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
02. 04. 2026 18.22
Nakup litijske je bil možen brez goloba, brez financ ministra? Ne v rezervni dklad brez odobritve predsednika ne posega nihče.
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
02. 04. 2026 15.42
Uh ..ko cela Slovenija govori o diletantskih desnih skrajnežih. Orgazmirajo v svoji sovražnosti do soljudi, ki bi jih v enem mandatu olupili nepopravljivo.
Odgovori
-1
3 4
Ne hodimnavolitve
02. 04. 2026 14.58
Logarju še verjamem, ker je preiskoval bančno luknjo, Vrtovcu pač ne. Je treba hitro pridet na oblast, da se zamenjajo ključni kadri, ki bodo do desne oblasti bolj prizanesljivi in ustavili postopke proti njim. Enako je z Golobom. Edina zaupanja vredna v NSi je Ljudmila Novak.
Odgovori
-1
7 8
Castrum
02. 04. 2026 14.58
Mimogrede, da vas vse skupaj samo spomnim - leve stranke - 40 poslancev///desne stranke 48 poslancev....Pika. Dokončna pika.....No, zdaj pa računajte in kalkulirajte...
Odgovori
-4
5 9
ŠeVednoPlešem
02. 04. 2026 15.07
Čestitam, res me zanima, po katerih merilih sodi Stevanović med "desne stranke". Torej, okej, je za nižje davke, je pa tudi za razpis referenduma o tem, ali želimo biti Slovenci še vedno del zveze Nato in EU in ali želimo še naprej financirati Ukrajino in Zelenskega, pa da se povežemo z Rusijo in Kitajsko, ne samo gospodarsko, ampak tudi varnostno-obrambo ... Torej podobno, le manj skrajno, razmišlja tudi nekdanji poslanec Miha Kordiš, ki ga imate na tako imenovani desnici za "skrajnega levičarja", celo marksista in in zagovornika venezuelskega socializma :)
Odgovori
+2
4 2
Castrum
02. 04. 2026 15.11
Stevanović po vseh možnih kriterijih sodi v isti paket kot so SDS, Demokrati in NSi trojček. Poglej njihov program in mi TAKOJ povej, v katerem delu se programska izhodišča Resni.ce skladajo s programi Svobode ali Levice!!!.....ČAAAKAAAM!
Odgovori
-2
3 5
ŠeVednoPlešem
02. 04. 2026 15.17
Hm ? referendum EU/NATO, prekinitev financiranja Ukrajine, sodelovanje z Rusijo,. Kitajsko ... nisem zasledil, da bi to bila programska izhodišča prihodnje vlade SDS, Demokratov in trojčka ? Me razsvetliš, mogoče sem kaj spregledal
Odgovori
+1
3 2
ŠeVednoPlešem
02. 04. 2026 15.18
torej in Stevanović bo jeziček glasovalni, zahteval bo referendum o EU/NATO in če mu Janša ne bo ugodil bo zagrozil z odhodom iz vlade ?
Odgovori
+0
2 2
Bella Ciao1
02. 04. 2026 15.45
Farško nakladanje je še edini motiv za tvoj Life?
Odgovori
+3
5 2
Smuuki
02. 04. 2026 14.50
Na levi imajo masla na glavi mnogo več kot si mislimo. Tu izvira ta strah da se bo to začelo preiskovati. Še večji strah je pred izgubo utečenih prilivov. Oklepajo se vladanja kot utopljenec vsake bilke
Odgovori
-2
5 7
Perrun
02. 04. 2026 14.42
Drugače pa Vrtovec je tako poln samega sebe, da je kar joj. Dosegel je pa kaj?? Da se je povezal še z dvema strankama, da imajo zdaj 1 (ENEGA?!!?) poslanca več? Zame je to prej neuspeh kot kaj drugega. Je pa res, dokler bodo povsem podrejeni SDS in njihov satelit, tako iz njih kaj več ne more biti.
Odgovori
+6
9 3
DKR
02. 04. 2026 14.55
Tako je mišek,......prav imaš :))))))). NSI ima enega poslanca več, pernati blefer pa 12 manj, zato je dosežek NSI neuspeh, pernati pa je nadvse uspešen, kaj ne ? HA HA AHA HA AH.
Odgovori
-4
3 7
Perrun
02. 04. 2026 14.41
Trije precej zabetonirani desničarji prepričujejo javnost, da so sredina?? Lol, kako moraš biti naiven, da kaj takega verjameš.
Odgovori
+5
8 3
Smuuki
02. 04. 2026 15.11
Pa kaj se ves čas oziraš po desničarjih? Pusti jih take kot do tam kjer so. Levičarji kaj sami naredite. Kaj ves čas pogledujete kaj desnica ima. Ves čas razlagate da jih ne marate. Prav. Zaprite se v svoj levi geto in zablestite če ste prepričani da delate prav in lahko dosežete zavidljive rezultate. Resnica je nekoliko drugačna. Rezultate desnuhov s prisilo dosežete da se delijo z vami. Sicer bi od gladi beri lakote pomrli. Leva ideologija ni sposobna niti lastnega preživetja
Odgovori
+1
2 1
mentos12
02. 04. 2026 15.56
Ne da bi samo pockrkali od lakote,še prej bi se med seboj okol korita pobil. To jim je pokojni Drnovšek,že davno nazaj v parlamentu,tudi povedal.Še kako prav je imel.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
02. 04. 2026 14.40
Dijopovero, ma kaj je Robertina že sestaula enu taku vladu, čo? Ma kaj rj`s ne? Ma dobro, alora pridem več k`sno.
Odgovori
+1
3 2
levnuh, ne svecko
02. 04. 2026 16.38
@Castrum, tole je tvoj edini pametni in argumentiran prispevek v komentarjih pod tem člankom. Čestititam!
Odgovori
+0
1 1
METKA102
02. 04. 2026 14.31
Npr. Logar, kaj sploh hoces, tudi Stevanovic. A sta res mislila, da bosta mandatarja. Ljudje vas niso volili zato, da delate probleme. Tudi Vrtovec, a ta bi sel vsaj k jansi.
Odgovori
+2
3 1
