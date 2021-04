Kakšni so pogoji za vstop na Hrvaško?

Ukrepi slovenske vlade so v zadnjih dneh usmerjeni v to, da sproščajo omejitve, med drugim tudi prehod čez mejo. Ob lepem vremenu bo tako marsikdo želel obiskati sosednjo Hrvaško, a pozor, zaradi neustreznih informacij so nekatere Slovence na mejnih prehodih že zavrnili. Za vas smo zbrali aktualne podatke o prehajanju meje.

Vsak, ki se odpravlja na pot, naj pomisli, če je res nujno, je v petek poudaril Andrej Šter, vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki potovanja še vedno močno odsvetuje. "Hrvaška je trenutno v zelo težki situaciji. Njihov zdravstveni sistem je pred velikimi preizkušnjami in to se odraža tudi v delih države, kamor se sicer odpravljajo Slovenci,"je dejal in dodal, da naj se posamezniki, če že ocenijo, da je pot nujna, pozanimajo o aktualnih pogojih za vstop in izstop iz Slovenije. Že v petek so policisti najprej na mejnem prehodu Sečovlje, nato pa še na mejnem prehodu Plovanija vstop zavrnili slovenskemu paru, ki si je z avtodomom želel odpočiti v kampu Veli Jože v Savudriji. "Skorajda eno leto smo čakali, da si lahko po cepljenju in ob odprtju kampov na Hrvaškem privoščimo kratkotrajno, nekajdnevno sprostitev in razbremenitev od vsakodnevnih težav v sorazmerno varnem okolju v skorajda praznem kampu," nam je v elektronskem sporočilu napisal bralec. Kot je pojasnil, je v sredo preteklo 21 dni od prvega cepljenja proti koronavirusu, zato sta se s soprogo odpravila proti Savudriji. V dobri veri, da imata prave informacije, sta prišla le do hrvaškega mejnega prehoda Plovanija, kjer sta izvedela, da moraš biti za vstop na Hrvaško cepljen tudi z drugim odmerkom cepiva AstraZenece. "Z meje so naju poslali nazaj v Slovenijo, češ da naj opravita hitri test,"je zapisal.

icon-expand Hrvaška obala FOTO: Bobo

Rešitev sta iskala v slovenskih avtokampih, a zaman, saj so bili vsi zaprti. Potem sta prek strani Avtokampi.si prejela napotek, da bosta na mejnem prehodu dobila odločbo o karanteni ter bosta lahko z opravljenim hitrim testom v Plovaniji in ob pomoči avtokampa v Savudriji karanteno odpravila še isti dan. A na mejnem prehodu se je ponovno zataknilo. "Policistko je zanimalo, če naju bodo v kampu sploh sprejeli. Vprašali so me, na kateri parceli imam pavšal," je zapisal. Pojasnil jim je, da želita v kamp kot običajna turista. "Na meji so naju ponovno zavrnili in napotili na hitri test v Izolo," je zapisal in dodal, da sta medtem od kolegov, lastnikov avtodomov, izvedela, da na meji ne priznavajo vseh hitrih testov. Tudi njih so namreč zavrnili. "Opustila sva razmišljanje o prijetnih dneh v času praznikov na njihovi obali in sva se razočarana odpeljala proti domu," je še zapisal, razočaran, da Slovenija, kot pravi, ne podaja točnih informacij o potrdilih, ki potrjujejo cepljenje. Naš bralec se počuti oškodovanega, da se je cepil s cepivom AstraZenece, saj mora pri prehajanju meje počakati vsaj dvanajst tednov do drugega odmerka. "Prav tako moram imeti opravljene teste kot tisti, ki niso preboleli covida-19 in ki sploh niso bili cepljeni. To potrdilo dejansko velja samo na območju Slovenije,"je dodal. "Diskriminiranega se počutim tudi zato, ker bi mejo z izdano karanteno lahko prešel, če bi imel plačan pavšal, če bi imel v lasti vikend ali morda plovilo. Na žalost imam samo bivalno vozilo," je zapisal.

Kakšni so torej pogoji za prehajanje meje?

Grafični prikaz držav po barvah glede na tveganje za covid-19 je na voljo na spletni strani Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

Potniki, ki prihajajo neposredno iz držav EU, schengenskega območja in držav, povezanih s schengenskim območjem, in ki so trenutno na zelenem seznamu Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, lahko na Hrvaško, če ne kažejo znakov bolezni in niso bili v tesnem stiku z okuženim, vstopijo brez težav. Toda Slovenija spada na rdeči seznam, zato morajo slovenski državljani za vstop izpolnjevati določene pogoje. Vsi ostali potniki morajo ob prehodu meje predložiti enega od naslednjih potrdil: - Negativni test PCR ali hitri antigenski test (HAT), pri čemer mora biti test HAT priznan s strani države članice EU in Evropske komisije. Na HAT-testu, opravljenem zunaj Hrvaške, mora biti viden proizvajalec in/ali tržno ime testa. V nasprotnem primeru test ne bo veljaven za vstop v državo. Poleg tega izvid omenjenih testov ne sme biti starejši od 48 ur (šteje se čas od vzetega brisa). Če posameznik na Hrvaškem ostane več kot 10 dni, mora do 10. dne izdaje ponoviti test. - Potrdilo o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugi odmerek cepiva proti covidu-19. - Potrdilo o pozitivnem PCR- ali hitrem antigenskem testu, ki ni starejši od 180 dni in hkrati ne star manj kot 11 dni ob dnevu prihoda na mejni prehod ali ob predložitvi potrdila o prebolelosti. - V primeru, da potniki nimajo možnosti opraviti PCR- ali HAT-testa ob prihodu na Hrvaško, se jim odredi 10-dnevna samoizolacija. Pri tem pa so izjeme: delavci in samozaposleni, ki na Hrvaškem opravljajo ključne posle; vključno z zdravstvenimi delavci, obmejnimi delavci in sezonskimi delavci; učenci, študenti in stažisti, ki vsakodnevno potujejo v tujino, delavci v prometnem sektorju ter panogi ponujanja prevozov, vključno z vozniki tovornih vozil, diplomati, osebe mednarodnih organizacij, vojno osebje in policijski uslužbenci, humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite, osebe, ki potujejo zaradi nujnih družinskih in poslovnih razlogov, vključno z novinarji, ki opravljajo novinarske naloge, potniki v tranzitu, ki bodo državo zapustili v roku 12 ur, ter pacienti, ki potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.

Na spletni strani pa imajo objavljeno tudi opozorilo, da se za vse potnike v tranzitu, vključno z osebjem v prometnem sektorju, ki Republike Hrvaške ne bodo zapustili v 12 urah po vstopu, samodejno določi potreben epidemiološki ukrep samoizolacije.