Prometna šola v Mariboru ima dolgo tradicijo. Pred 64 leti se je imenovala Železniška prometna šola, v njej so, za potrebe takratnih jugoslovanskih železnic, izobraževali bodoče strojevodje, sprevodnike, skladiščnike, telegrafiste in druge. Nekaj let po osamosvojitvi se je šola spremenila v Prometno šolo, v kateri si danes mladi pridobivajo znanja za poklice prihodnosti.