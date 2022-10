Cena osnovnih živil tokrat nižja, pri naslednjem popisu bodo košarico razširili

Rezultati popisa od začetka do zadnjega popisa kažejo, da se je povprečna cena košarice najcenejših živil znižala za 16,4 odstotka, od predhodnega popisa do četrtega pa se je znižala za 1,35 odstotka. Tako zdaj znaša 41,74 evrov, je povedala ministrica za kmetijstvo Irena Šinko .

Za ministrstvom je četrti popis pri slovenskih trgovcih in drugi popis tudi v tujini. Tako so primerjali cene tudi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

V tem obdobju pa so zabeležili tudi ceno najcenejše košarice, ki je znašala 39,17 evra. Med posameznimi izdelki so zaznali tudi običajne razlike. "Pri spremembi tistih petih izdelkov, ki jih spremljamo, smo dali poleg poltrdega sira, mleka, korenja in zelja tudi med. Želimo namreč poreklo preverjati tudi pri medu," je dodala.

V primerjavi s sosednjimi državami pa so cene slovenske košarice v povprečju približno enake kot v Avstrij in na Hrvaškem, cene košarice osnovnih živil v Italiji pa se je od prvega popisa v tujini do danes dvignila za 9,8 odstotka.

Naslednji popis bodo izvedli drugi teden v novembru, ko bodo tudi znatno razširili košarico osnovnih živil, je napovedala, ne želi pa razkriti, katera živila bodo vključili.