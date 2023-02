Kakšni so ukrepi za preprečevanje širjenja ptičje gripe?

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan bo predstavil primer potrjene ptičje gripe, določitev območja z omejitvami in ukrepe za preprečitev širjenja te bolezni. Primer ptičje gripe so potrdili na območju občine Cerklje na Gorenjskem v reji z okoli 1000 nesnicami v prosti reji.

Za preprečevanje širjenja bolezni so že izvedli nujne ukrepe. Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je v petek, zaradi pojava bolezni pri perutnini določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) ter ukrepe, ki se izvajajo na tem območju. Poleg tega je DSNB odredil ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos ptičje gripe v reje perutnine za celotno območje Slovenije. icon-expand Ptičja gripa FOTO: Shutterstock Vse rejce pozivajo k pozornosti in doslednemu izvajanju ukrepov na območju z omejitvami. Vse ostale pozivajo, naj v primeru suma na pojav bolezni to takoj prijavijo najbližji veterinarski organizaciji ali območnemu uradu uprave.