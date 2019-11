Kakšni so zadnji izgledi za sneg po nižinah?

Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, se bo vreme v prihodnjih dneh odvilo po za ljubitelje mraza in snega manj ugodnem scenariju. Padavin bo sicer kar nekaj, a bo glavnina teh padla v topli zračni masi, zato bo prehodno snežilo le po nekaterih nižinah. Največ možnosti za tanko snežno odejo je na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in v Beli krajini.

Že nekaj dni omenjamo ohladitev, ki bi lahko prvi sneg prinesla tudi v nižine. Hkrati smo vas opozorili, da je podrobna napoved meje sneženja in količine snega še zelo negotova, saj o natančnem poteku vremena odločajo težko določljive malenkosti. Že manjše spremembe temperature, jakosti padavin in hitrosti vetra v spodnji plasti ozračja namreč hitro pomenijo nekaj sto metrov višjo ali nižjo mejo sneženja. Tako je pred dnevi obstajalo več različnih scenarijev, ki so bili snegu po nižinah bolj ali manj naklonjeni.

Prva hladna fronta nas bo prešla v soboto, druga v ponedeljek

Hladen zrak se bo nad naše kraj spustil v dveh valovih. Prva fronta nas bo dosegla že jutri. Po deloma sončnem petku s popoldanskimi temperaturami nad 10 stopinj Celzija se bo oblačnost v noči na soboto v večjem delu države povečala.

Sobota bo v severovzhodni Sloveniji in na Primorskem suha in deloma sončna, drugod bo zjutraj in dopoldne prevladovalo oblačno vreme. Predvsem v pasu od severozahodne, prek osrednje do jugovzhodne Slovenije se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Zaradi dotoka hladnejšega zraka se bo meja sneženja spuščala. Kakšno snežinko bo lahko prineslo tudi pod 700 metrov nadmorske višine, vendar bo količina padavin majhna. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo manjše padavine ponehale, oblačnost pa se bo postopno umikala tudi iznad osrednjega dela države. Temperature se čez dan ne bodo veliko spreminjale in se bodo gibale od 3 do 8 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer se bo popoldne ogrelo do 13 stopinj Celzija.

Noč na nedeljo bo na Primorskem in v višjih legah jasna, marsikje po nižinah pa bo začela nastajati megla ali nizka oblačnost. Predvsem na mrazu izpostavljenih legah se bodo temperature do nedeljskega jutra spustile malo pod ničlo. Čez dan se nam bo bližala nova fronta, pred katero se bo v višinah prehodno spet precej ogrelo. Višina ledišča se postopno dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov ali še nekoliko višje. Topel jugozahodnik v spodnje plasti ozračja večinoma ne bo segel, zato bo po nižinah ostalo razmeroma hladno in zamegljeno s temperaturami okoli pet stopinj Celzija. Večji del dneva bo sicer oblačen, a suh, šele pozno popoldne ali zvečer bo v zahodni in osrednji Sloveniji začelo deževati.

Ponedeljek bo oblačen s padavinami, ki bodo pogostejše in močnejše v zahodni Sloveniji. Predvsem v bližini morja, kjer bo zapihal okrepljen jugo, bo tudi grmelo. Dopoldne se bomo še nahajali v topli zračni masi, zato bo meja sneženja visoko, nad okoli 1500 metrov nadmorske višine. V večjem delu države se bodo temperature gibale od 5 do 9, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Popoldne bo k nam od severa začel dotekati hladnejši zrak. Meja sneženja se bo spuščala in se pozno popoldne ali zvečer ponekod lahko spustila do nižin, a bodo takrat padavine že precej oslabele, zato snežne odeje v nižje ležečih krajih večinoma ni za pričakovati. Še največ možnosti za nekaj centimetrov beline je na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in v Beli krajini.