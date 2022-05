Kakšni so zneski letošnjega regresa?

Letos je minimalni znesek, ki ga bodo zaposleni prejeli na bančni račun, 1074 evrov, a marsikje, sploh v zasebnem sektorju, lahko pričakujejo več. Pošta Slovenije je zaposlenim regres izplačala že pred prvomajskimi prazniki, in sicer v višini 1650 evrov, tudi v Cinkarni Celje so ga že izplačali, delavci so na račun prejeli dobrih 1900 evrov. Kakšni so zneski v farmaciji in energetiki, kjer tradicionalno izplačujejo visoke regrese? Kaj pa, če ste na bolniški ali porodniški, ste upravičeni do regresa? Kaj če menjate službo?