Kakšni ukrepi bodo veljali, ko bo na sodišču domnevni vodja slovenske celice?

O krivdi se bo na predobravnavnih narokih skupaj izrekalo 22 domnevnih članov slovenske celice klana, ki naj bi, kot jim tožilstvo očita na 500 straneh dolgi obtožnici, v Slovenijo prepeljali več kot 500 kilogramov kokaina, dve toni konoplje in kilograme drugih prepovedanih drog. Slovenski del naj bi deloval od decembra 2018.

Zloglasni Kavaški klan sicer izvira iz Črne gore, za kako brutalno združbo gre, pa so pokazale racije srbske policije februarja lani in odkritje tako imenovane hiše groze. "Najdenih je bilo veliko dokazov, sledi DNK. Te ljudi so klali, mučili in jih mleli v velikem industrijskem stroju za predelavo mesa," je maja 2021 dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Razrezane nasprotnike pa naj bi metali tudi v Donavo in jih raztapljali v sodih s kislino.