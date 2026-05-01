Kakšno bo letošnje poletje v Evropi? Severe Weather objavil napoved

Najnovejše analize in napovedi potrjujejo, da se El Niño razvija hitreje in močneje, kot je bilo sprva napovedano, anomalije v oceanu pa kažejo, da bi ta pojav lahko do druge polovice leta dosegel status 'Super El Niña', pravijo vremenoslovci meteorološkega portala Severe Weather Europe. Globalno vremensko spremembo povzroča močan oceanski Kelvinov val, ki se je v zadnjih tednih še okrepil in tako končal večletni vpliv La Niñe. Ko bo ta topla anomalija dosegla površje oceana, bo sprožila spremembe tudi v vremenu. Najnovejši dolgoročni modeli pa kažejo močnejši vpliv El Niña na letošnje poletje, kot prejšnji izračuni.

Prehod iz La Niñe v močan El Niño

Glavni dejavnik vremenskih vzorcev letošnjega poletja je tako imenovano 'južno nihanje' El Niña (za kar se uporablja kratica ENSO). To je območje ekvatorialnega dela Tihega oceana, kjer se tople in hladne faze izmenjujejo v obdobju enega do treh let. Te ne vplivajo le neposredno na globalno vreme, temveč služijo tudi kot kazalniki večjih sprememb v celotnem podnjebju. Hladno obdobje ENSO cikla se imenuje La Niña, topla pa El Niño. Vsaka faza ima drugačen vpliv na kompleksen sistem oceana in ozračja. Te spremembe se postopoma prenašajo na globalno kroženje in spreminjajo vremenske vzorce po vsem svetu. Določena faza se običajno razvije med poletjem in zgodnjo jesenjo ter traja do naslednjega poletja. Vendar pa se nekateri vremenski pojavi lahko začnejo že prej in trajajo do dve leti, kar imenujemo 'dvojna La Niña', ali pa so zelo intenzivni, kot je na primer 'Super El Niño', pojasnjujejo pri Severe Weather. Zadnji takešn pojav smo beležili leta 2015, ko so bile oceanske anomalije izjemno razširjene in močne.

Najnovejši podatki kažejo, da po obdobju La Niñe prihaja do hitrega upadanja hladnih anomalij in krepitve toplih, kar bo vodilo do naslednje večje naravne podnebne faze v letih 2026–2027 ali kasneje. Ta premik se je v zadnjih tednih še pospešil, kar kaže na to, da se oceani 'pripravljajo' na sprožitev naslednjega večjega El Niña, razlagajo meteorologi.

Napoved ECMWF in UKMO za letošnje poletje

Uradno meteorološko poletje zajema junij, julij in avgust. Vremenoslovci so pri analizi uporabili dolgoročni model Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) in sezonsko napoved Meteorološkega urada Združenega kraljestva (UKMO). Po modelu ECMWF so nadpovprečno visoke temperature napovedane za večji del Evrope. Glavna os toplejšega vremena se razteza od juga čez srednjo Evropo proti severu, kar je skladno z napovedanim območjem nizkega zračnega tlaka na zahodu, ki poganja južne in zahodne tokove čez celino. Hkrati pa bi celoten južni, jugovzhodni in vzhodni del celine ter za skrajni sever lahko pestile tudi obilne padavine. Za severozahodni in osrednji del je napovedanih manj padavin, kar skupaj z višjimi temperaturami v srednji Evropi kaže na povečano tveganje za sušo.

Na splošno napoved ECMWF kaže jasen vpliv El Niña na poletne vremenske vzorce. FOTO: Severe Weather Europe