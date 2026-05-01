Slovenija

Kakšno bo letošnje poletje v Evropi? Severe Weather objavil napoved

Ljubljana, 01. 05. 2026 15.25 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
Ti.Š.
termometer

Prehod pomladi v poletje bodo letos zaznamovale hitre in znatne spremembe v ozračju. Po modelu Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi so nadpovprečno visoke temperature napovedane za večji del Evrope. Osrednji Evropi bi lahko grozila suša, medtem ko bi južni, jugovzhodni in vzhodni del celine ter skrajni sever lahko pestile obilne padavine.

Najnovejše analize in napovedi potrjujejo, da se El Niño razvija hitreje in močneje, kot je bilo sprva napovedano, anomalije v oceanu pa kažejo, da bi ta pojav lahko do druge polovice leta dosegel status 'Super El Niña', pravijo vremenoslovci meteorološkega portala Severe Weather Europe.

Globalno vremensko spremembo povzroča močan oceanski Kelvinov val, ki se je v zadnjih tednih še okrepil in tako končal večletni vpliv La Niñe. Ko bo ta topla anomalija dosegla površje oceana, bo sprožila spremembe tudi v vremenu. Najnovejši dolgoročni modeli pa kažejo močnejši vpliv El Niña na letošnje poletje, kot prejšnji izračuni.

Prehod iz La Niñe v močan El Niño

Glavni dejavnik vremenskih vzorcev letošnjega poletja je tako imenovano 'južno nihanje' El Niña (za kar se uporablja kratica ENSO). To je območje ekvatorialnega dela Tihega oceana, kjer se tople in hladne faze izmenjujejo v obdobju enega do treh let. Te ne vplivajo le neposredno na globalno vreme, temveč služijo tudi kot kazalniki večjih sprememb v celotnem podnjebju.

Hladno obdobje ENSO cikla se imenuje La Niña, topla pa El Niño. Vsaka faza ima drugačen vpliv na kompleksen sistem oceana in ozračja. Te spremembe se postopoma prenašajo na globalno kroženje in spreminjajo vremenske vzorce po vsem svetu.

Določena faza se običajno razvije med poletjem in zgodnjo jesenjo ter traja do naslednjega poletja. Vendar pa se nekateri vremenski pojavi lahko začnejo že prej in trajajo do dve leti, kar imenujemo 'dvojna La Niña', ali pa so zelo intenzivni, kot je na primer 'Super El Niño', pojasnjujejo pri Severe Weather. Zadnji takešn pojav smo beležili leta 2015, ko so bile oceanske anomalije izjemno razširjene in močne.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najnovejši podatki kažejo, da po obdobju La Niñe prihaja do hitrega upadanja hladnih anomalij in krepitve toplih, kar bo vodilo do naslednje večje naravne podnebne faze v letih 2026–2027 ali kasneje. Ta premik se je v zadnjih tednih še pospešil, kar kaže na to, da se oceani 'pripravljajo' na sprožitev naslednjega večjega El Niña, razlagajo meteorologi.

Napoved ECMWF in UKMO za letošnje poletje

Uradno meteorološko poletje zajema junij, julij in avgust. Vremenoslovci so pri analizi uporabili dolgoročni model Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) in sezonsko napoved Meteorološkega urada Združenega kraljestva (UKMO).

Po modelu ECMWF so nadpovprečno visoke temperature napovedane za večji del Evrope. Glavna os toplejšega vremena se razteza od juga čez srednjo Evropo proti severu, kar je skladno z napovedanim območjem nizkega zračnega tlaka na zahodu, ki poganja južne in zahodne tokove čez celino.

Hkrati pa bi celoten južni, jugovzhodni in vzhodni del celine ter za skrajni sever lahko pestile tudi obilne padavine. Za severozahodni in osrednji del je napovedanih manj padavin, kar skupaj z višjimi temperaturami v srednji Evropi kaže na povečano tveganje za sušo.

Na splošno napoved ECMWF kaže jasen vpliv El Niña na poletne vremenske vzorce.
FOTO: Severe Weather Europe

Sistem britanskega meteorološkega urada, ki se je v zadnjih letih izkazal za precej točnega, prav tako kaže jasen vpliv območja nizkega zračnega tlaka v severnem Atlantiku in nad Evropo, kar spodbuja južni pretok zraka in zvišuje poletne temperature nad večjim delom celine.

Padavinski vzorec je podoben napovedi ECMWF, z nadpovprečnimi količinami dežja na jugu in severu, medtem ko se v osrednjem in zahodnem delu Evrope pričakujejo običajne in tudi podpovprečne količine padavin.

Obe napovedi tako kažeta jasen vpliv El Niña na ozračje že poleti.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Xxdproxx
01. 05. 2026 16.41
se za 2 dni naprej ga pihnejo mimo, pa da bodo uganil za pol leta…
Belištumf
01. 05. 2026 16.35
Predolg članek..kdo bo to bral?..za 3 dni max vedo naprej..ostalo so bučke..sem delal na Arsu.
Anion6anion
01. 05. 2026 16.09
Spet ugibanje. Me zanima , če kdaj naredijo analizo za nazaj. V 80% se zmotijo
Dr.Rugelj
01. 05. 2026 16.07
V glavnem : VREME BO !
periot22
01. 05. 2026 15.57
Takšno bo kot na ga bo naredils Amerika!!!!
Letnik 1964
01. 05. 2026 16.13
vremenu se prilagodimo... Amerika nam pa kroji življenje...na žalost..
nani19991
01. 05. 2026 15.42
mah nic vec ne verjamem odkar so napovedal zimo z obilo snega
ap100
01. 05. 2026 15.44
to je bil g Kaplan - od tehle so stvari bolj resno zastavljene
